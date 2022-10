400 millones de pesos: Florinda Meza confirma si tiene esa cantidad en el banco

Es común que la gente crea que quienes se dedicaron a la televisión por tantos años, como el elenco de 'El Chavo del 8', son millonarios, pero a decir de Florinda Meza, no hay nada más lejano a la realidad.

En una reciente entrevista con la prensa, la actriz fue cuestionada sobre un rumor que aseguraba que ella tenía en su cuenta bancaria 20 millones de dólares, el equivalente a 400 millones de pesos.

"¡Ojalá fuera cierto, N'ombre, que bárbaro, que tontería tan grande! Roberto lo decía: 'Tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé'", dijo con seriedad.

Incluso comentó que vive como una persona normal: "Sabíamos vivir sencillamente. Yo no vivo ni en el Pedregal ni en Las Lomas... Yo tengo una casa en la colonia del Valle, es una colonia proletaria".

Eso sí, mencionó que tal rumor la podría molestar porque pone en riesgo su seguridad: "Claro que me molesta, me asusta, por los plagios que hay. Ni vendiendo mi casa de Cancún ni de México podría juntar esa cantidad, nunca he tenido en mi vida esa cantidad".

"Quien se hizo multimillonaria en dólares fue la empresa, no nosotros. Pregúntenle a cualquier actriz de mi tiempo... Mi marido no era un hombre rico", reiteró.

