40 días bastaron a Ingrid Coronado para convertirse en un "mujerón" y nos dice cómo

Cuarenta días se encerró Ingrid Coronado para escribir su nuevo libro, cuyo resultado marca un antes y un después en su vida. La ex-Garibaldi recordó momentos difíciles de adolescencia para contar su historia y servir de inspiración a muchas personas. Sin buscarlo, en la escritura encontró la mejor terapia sanadora tras su divorcio. La conductora y cantante asegura estar sanada anímicamente; se siente feliz y contenta consigo misma. “Estoy completa”, dice en entrevista, y confiesa que por falta de amor propio permitió que le sucedieran muchas cosas que le dañaron, pero está convencida de que también fue su responsabilidad. “Quiero ayudar a otras mujeres con las lecciones que aprendí”.

¿De qué te ha salvado la escritura? Básicamente de volverme loca, de vivir en la tristeza y la depresión. Escribir es uno de los más grandes regalos que me ha dado la vida, algo que no me esperaba; no fui una niña que deseó ser escritora. Comencé a escribir para expresar mis emociones, sacar lo que tenía dentro, porque sentía que me ahogaba; así descubrí ser creativa y tener ideas que pueden ser valiosas para los demás. Comprendí que puedo compartir lo que he vivido, aprendido y lo que me ha ayudado.

¿A quién dedicas el libro? A las mujeres fuertes y poderosas; sirve también para que mujeres y hombres reconozcan sus virtudes y sepan lo valiosos que son, además de que ayuden a incentivar el amor propio por sobre todas las cosas. Ojalá hubiera un libro así en mis manos hace 10 años; si los chavos lo leyeran, su vida cambiaría de rumbo, porque con él pueden aprender a reconocer las cosas que no les causan bien, por el contrario, les hacen daño. Pueden ver la manera de sanar su corazón y no ir por la vida con él roto. También cambiaría la calidad de sus relaciones. Si yo hubiera tenido este libro, me hubiera ahorrado muchos problemas y lágrimas; eso es lo que quiero que la gente se ahorre, aprenda a valorarse y a ver la vida de otra forma, compartiéndoles lo que a mí me ayudó a lo largo de este camino.

Entonces, ¿escribir fue una terapia? Sí; ya había escrito varios libros, pero no había encontrado la intención del pensamiento que quería expresar, hasta que un día se presentó una situación en la que dije: “¡Ya basta!”, y comprendí que necesitaba valorarme y darme cuenta de quién era realmente, y me puse a escribir 40 días, fue una cuarentena. No sé por qué fue así, pero cuando lo terminé me di cuenta de que había entendido el propósito, comprendí que yo era la única responsable de no haberme valorado, de cómo normalicé situaciones que me llevaron a un problema mayor, como la falta de amor propio, la autoestima baja y la inseguridad. Eso me condujo a un camino que no era lo mejor para mí, y a raíz de esto comparto las prácticas que realicé para convertirme en un mujerón y entender que de lo que se trata es que una sea feliz. Muchas veces pensamos que la felicidad está en otras personas, y no nos damos cuenta de que ésta está en ti, que es personal.

¿Qué debemos aprender? A ser buenas personas con nosotros mismos y luego compartirlo con los demás; si sólo estamos siendo buenos con los demás y no con nosotros, es manipulación, no amor, lo estamos haciendo para que nos quieran. En cambio, cuando compartimos el amor que nos sentimos, es un acto de generosidad y amor real. Por ejemplo, con mis hijos no muestro tener que ser perfecta con mis emociones; quiero que aprendan que también somos buenos vulnerables, y que hay que mostrarnos como somos. Así gastamos menos energía y somos más felices.

¿Qué tan doloroso fue recordar y compartir momentos difíciles de tu vida como los trastornos alimenticios que sufriste o cuando dejaste de ser virgen? Fue terrible. Lloré muchísimo, lloré mares... De hecho, agradezco que existan las computadoras; si lo hubiera escrito en papel, hubiera sido complicado lograr que no se dañaran las hojas. Fue muy fuerte, nunca imaginé tener el valor para compartir esos momentos de mi vida; no fue nada fácil para mí hablar de mi historia, es sumamente doloroso, pero puedo decir que me siento más libre porque me atreví a hacerlo y porque lo hice con la intención de conectar con mujeres que vivieron experiencias similares a la mías. Si yo pude salir adelante y convertir todo ese dolor en algo bueno para mí y para mi familia, quiero que todo el mundo sepa cómo hacerlo.

¿Te consideras una mujer distinta? Cuando terminé de escribir el libro ya era una mujer distinta.

¿Un mujerón? Un mujerón se hace todos los días, se forja con el paso del tiempo, el aprendizaje y las experiencias vividas. A veces, la cultura te va a querer encaminar hacia otro lado, pero estar atenta, ser más consciente, estar convencida de que quieres ser una mujer que se ama a sí misma, te hará mantenerte en el carril. A veces tengo que regresar a leer mi propio libro, porque se me olvidan lecciones y me cuestiono cómo puedo ser un mujerón de nuevo. Cuando ya me exigí de más o me traté mal, regreso a mi libro a leer los capítulos que sé que me ayudarán en ese aspecto, y con eso me regreso a mi lugar de mujerón.

¿Perdonaste mucho escribiendo? Por supuesto, y también me perdoné a mí misma, porque admito ser responsable de mis actos. Hay situaciones que minimicé y que ahora que lo veo a la distancia, eran situaciones que había normalizado por error y falta de amor propio. Ahora que me recuperé a mí misma, me doy cuenta de qué es lo que quiero.