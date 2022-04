40 años de Timbiriche: El Día del niño que le cambió la vida a Sasha, Paulina, Mariana, Alix, Benny y Diego

Así fue como Timbiriche creó el soundtrack de toda una generación.

Aunque La Banda Timbiriche surgió como un concepto prefabricado, que buscaba competir con otras agrupaciones infantiles, concretamente con la española Parchís, la personalidad de cada uno de sus integrantes convirtió al grupo en uno de los fenómenos mediáticos y musicales más importantes de los últimos tiempos.

Toda una generación creció escuchando sus canciones, y sorprende ver que, además de convertirse en semillero de grandes estrellas, su legado musical sigue tan vigente como entonces. Ahora recordamos aquel viernes 30 de abril de 1982, cuando Sasha, Benny, Diego, Alix, Mariana y Paulina se presentaron juntos por primera vez, dando inicio a la leyenda musical cuyo legado persiste después de cuatro décadas.

LA HISTORIA: ¡Y LA FIESTA COMENZÓ! A mediados de 1981, los productores Luis de Llano Macedo y Memo Méndez realizaron un casting al que asistieron más de 600 niños, sobre todo hijos de artistas que ya estudiaban en el CEA infantil de Televisa; de ahí salieron los seis integrantes originales: Benny Ibarra, Mariana Garza, Diego Schoening, Alix Bauer, Sasha Sokol y Paulina Rubio, quienes comenzaron su preparación artística. El Día del Niño de 1982 se presentaron por primera vez en un escenario; dos días después se dio su lanzamiento en televisión en el programa Siempre en domingo, presentado por Raúl Velasco. Ahí fueron apadrinados por Miguel Bosé, y gracias a temas como Y la fiesta comenzó, se colocaron en el gusto del público.

MUSICALIZARON TELENOVELAS En sus inicios, el grupo también fue elegido para interpretar el tema musical de la telenovela infantil Chispita, protagonizada por Lucero, y un año más tarde estrenaron su segundo álbum con el que consolidaron su éxito gracias a los sencillos La banda Timbiriche, La vida es mejor cantando, México y Mamá. En 1983 lanzaron su primer disco grabado en vivo, con adaptaciones de temas en inglés y musicales de Broadway, al tiempo que encabezaban el elenco de la obra teatral Vaselina, producida por Julissa. De ahí surgió quien se convertiría en el séptimo integrante: Erik Rubín. En el montaje también participaron futuras estrellas y miembros de la agrupación, como Thalía, Edith Márquez, Stephanie Salas, Eduardo Capetillo, Héctor Suárez Gomís, Lolita Cortés y Alejandro Ibarra, entre otros.

ÍDOLOS ADOLESCENTES Y LA RENOVACIÓN

Para 1985 el grupo comenzaba una evolución; ya no era un grupo infantil, y su transición a la adolescencia llegó con un nuevo sonido, mucho más fresco, que se demuestra en el disco Timbiriche Rock Show. Pese al éxito de éste, Benny decidió abandonar las filas en septiembre de ese mismo año, con el propósito de estudiar música en Estados Unidos; en su lugar entró Eduardo Capetillo, con quien hicieron una primera gira por Sudamérica, interpretando temas como Soy un desastre y Corro, vuelo, me acelero. Fue ahí cuando se comprobó que, más allá de un juego infantil, Timbiriche era ya todo un fenómeno pop, no sólo en México, sino en el continente.



TIEMPOS DE CAMBIO Y ÉXITO CON THALÍA Cuando parecía que comenzaban a adaptarse al cambio, en agosto de 1986 Sasha anunció su salida del grupo, también con el fin de lanzarse como solista; surgieron los cuestionamientos sobre el fin de la agrupación, pero con la llegada de Thalía, lejos de separarse, vivieron el mejor momento de la banda. En 1987 Timbiriche lanzó 7, disco que logró posicionarse como uno de los cinco álbumes más vendidos en la historia de México. Canciones como Besos de ceniza, No seas tan cruel, Si no es ahora y Con todos menos conmigo se convirtieron en verdaderos himnos de toda un generación que abarrotaba sus presentaciones y que los llevó a romper todos los récords de audiencia que existían entonces. Por si fuera poco, ese mismo año interpretaron el tema principal de la telenovela Quinceañera, protagonizada por Thalía y Adela Noriega.

EL TRISTE ADIÓS

Poco después, Mariana Garza anunció su salida para incursionar como actriz, y fue ella misma la que eligió como su reemplazo a Edith Márquez quien, a pesar del rotundo éxito del disco doble titulado VIII y IX, no recuerda con gusto su adaptación a la banda, ya que la discriminaban por no tener dinero. Fue precisamente con ese disco, que incluyó canciones como Tú y yo somos uno mismo, Ámame hasta con los dientes, Acelerar y Me estoy volviendo loca, que se posicionaron definitivamente como un exitoso grupo juvenil. En noviembre de 1988, Alix, otra de las fundadoras, dejó al grupo para preparar su carrera como solista y, tras una serie de audiciones, en febrero de 1989 llegó Biby Gaytán. Su futuro esposo, Eduardo Capetillo, así como Thalía, también abandonarían el grupo meses más tarde, dando paso a la integración de Claudio Bermúdez y Patty Tanús.

Luego vino Timbiriche 10, considerada la última producción donde se percibe la esencia musical de la banda. Tanús fue expulsada del grupo por problemas personales; en su lugar entró Silvia Campos. Al poco tiempo Paulina abandonó al grupo para abrirse carrera como solista, y tan sólo dos semanas después, Erik, Edith y Biby también anunciaron su salida, dejando a Diego como el único integrante original del grupo. Pese a que lanzaron dos álbumes más con otros integrantes, la desaparición del concepto fue inevitable, y en 1993 se despidieron definitivamente de los escenarios.

LOS REENCUENTROS El primero se dio en 1998, con una gira de 23 representaciones consecutivas en el Auditorio Nacional y un Foro Sol abarrotado; es, hasta ahora, el único tour donde estuvieron juntos los seis integrantes originales. Luego, en el 2007, festejaron el 25 aniversario de la banda, sin contar con la participación de Paulina Rubio, caso que se repitió en 2017, cuando celebraron 35 años.

LA NUEVA BANDA TIMBIRICHE

Seleccionados de entre 30 participantes de Buscando a Timbiriche: La Nueva Banda, un reality show realizado para conmemorar los 25 años de la agrupación, siete adolescentes formaron parte de este polémico proyecto musical. Fernanda Arozqueta, Alberto Dogre, Gabriela Sánchez, Lalo Brito, Tayde Rodríguez, Yurem Rojas y Brissia Mayagoitia, sólo se mantuvieron juntos un par de años, con un único éxito titulado Tú, tú, tú.