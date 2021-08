23 años de 'Hoy': Andrea le recordó a Galilea que gracias a ella se quedó en el programa

El programa 'Hoy' sigue haciendo historia, no solo por sus exitosos reality shows como 'Los Chiquillos de Hoy', sino por cumplir 23 años al aire, muchos de los cuales Andrea Legarreta y Galilea Montijo han compartido reflectores.

Andrea comentó que, contrario a lo que dicen los rumores, mantiene una buena relación con Galilea, quien se quedó de fijo en el programa luego de que ella se lo propuso al conductor.

Esta mañana, en pleno aniversario, recordaron que Galilea Montijo llegó solo por 3 días, para cubrir a Legarreta, pero luego decidieron que se quedara.

"Romagnoli (productor) trae a Gali, ella venía por un día... Entra la Gali a suplir y la Legarreta fue la que dijo '¿y si te quedas?'", contó Raúl Araiza, mientras Galilea le recordó a Andrea: "Yo te suplí tres días, ¿te acuerdas? Estábamos en Cuernavaca".

Así que Andrea relató: "Gali estaba anunciando el programa este de bajar de peso, que era un concurso y entonces yo le dije a Roberto Romagnoli, 'Si ya se va Laura Flores a novela, ¿por qué no (dejas) a Gali? Contrario a lo que siempre dicen, y ya ves que ha habido muchos rumores".

Ambas conductoras son pilares del programa, y han vivido momentos complicados. Cuando celebraron 20 años, ambas contaron cuál fue su momento más difícil:

"Cuando muere uno de mis mejores amigos que es 'Evelio con V chica' fue uno de los peores momentos para mí, estaba yo al aire, me acuerdo que su mamá llegó un día al programa, estábamos en comerciales y me dio una carta que Evelio escribió en el hospital; estábamos en comerciales y lo único que quería era salirme e ir a llorar al camerino, pero no, tenía que salir al programa", dijo Galilea.

En tanto, Andrea Legarreta admitió: "Me ha tocado salir al aire con dolores muy fuertes, emocionales o físicos, situaciones en las que daría lo que fuera por no estar al aire, y sin embargo, cuesta trabajo mantenerte".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!