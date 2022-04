22 años con Erik: Andrea Legarreta revela por qué han decidido seguir pese a las crisis

Este 1 de abril se cumplen 22 años desde la boda de Andrea Legarreta y Erik Rubín, una de las parejas más longevas del espectáculo que ha superado crisis y cualquier tipo de escándalo porque el amor perdura entre ellos.

La presentadora de 'Hoy' dedicó un emotivo mensaje a su marido en su aniversario.

"Hace apenas 22 años… 22 años de recorrer juntos este camino llamado vida… 22 años juntos contra viento y marea… conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas… Y momentos de sol y arcoíris… 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar… Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos… Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles…

Me siento tan agradecida con Dios y la vida por “coincidir”… Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido… Gracias amor, por estos 22!! Gracias por la familia que somos!! Por el padre, amigo, cómplice, apoyo, pareja y amor que eres, amor que SOMOS… Mi Peloncito lindo!!Sigamos tomados de la mano andando este camino llamado vida!!… Gracias por ser mi amor!! Te amo SIEMPRE!! Nos amo SIEMPRE!! Dios nos siga bendiciendo!! Felices 22 amorcito!! @erikrubinoficial".



Hace unas semanas, Andrea Legarreta se confesó en entrevista con TVyNovelas, y contó cómo han podido sortear las crisis de pareja y lo mucho que ama al cantante.

Quién diría que durarían tanto y formarían una bonita familia...

"Así es, al principio la gente no nos daba mucho tiempo juntos; de hecho, Erik dice que éramos “los rompequiniela”, porque aparte de que duramos muy poco tiempo de novios, la gente pensaba que éramos muy distintos: él rockero, con sus historias de relaciones un poco tormentosas, escandalosas, tenía una imagen de “chico rebelde”, y a mí me veían como la “chava fresa”, y decían: “¡Qué raro que estos se hicieron novios!, ¡qué raro que decidieron casarse!, ¡ni van a durar nada!”, pero ya vamos a cumplir 22 años, y claro, hemos pasado de todo y por todas las etapas".

¿Qué te enamoró de él?

A Erik lo conozco prácticamente desde que éramos niños, porque yo estudiaba en el Centro de Capacitación Infantil, y los Timbiriche estudiaban ahí. En aquel entonces se rumoraba que los Timbiriches eran rebeldes, pero yo siempre escuché cosas bonitas de él, de lo bondadoso y buen muchacho que era. Luego coincidimos en Alcanzar una estrella II, no hacíamos escenas juntos, pero nos saludábamos, y siempre me cayó muy bien. Además, puedo decir que siempre fui su fan porque me encantaba cómo cantaba; desde que entró a Timbiriche dije: “Este chavito tiene una gran voz”.

¿Qué ha sido lo más difícil que han pasado en estos 22 años? "Creo que la mayoría han sido años bonitos, una historia llena de cosas positivas. Y lo difícil ha sido la pérdida de nuestro primer bebé; fue de lo más doloroso que he vivido como mujer y que pasamos como pareja, a los dos nos lastimó mucho, sufrimos mucho, lloramos mucho… pero increíblemente también nos hizo mejores personas, nos hizo valorar más, y al final, creo que a nuestras niñas les tocaron mejores papás de los que a lo mejor le pudieron haber tocado a ese primer bebito. Siento que ese fue un momento muy duro, pero dio pie a cosas maravillosas entre nosotros, porque ese tipo de momentos te pueden romper como pareja o te pueden fortalecer, y en nuestro caso nos fortaleció, entendimos que Dios no se equivoca y que todo es cuando tiene que ser.

¿Han tenido crisis de pareja en algún momento?

A lo largo de la relación, en estas altas y bajas, de repente te puedes perder como madre y como padre; de repente estás enfrascado en tu mundo de mamá, de papá, o en lo laboral, y es fácil que surja un distanciamiento. Eso sucedió entre nosotros en algunas etapas, hasta el punto de llegar a pensar en que quizá deberíamos analizar si queríamos continuar juntos o separarnos.

¿Por qué decidieron continuar?

Porque cuando aterrizas y te vuelves objetivo con lo que quieres y no quieres en tu vida, en ese momento nos dimos cuenta de que no nos veíamos con alguien más, no nos veíamos separados, queríamos seguir juntos en este camino, así que había que ver qué nos estaba fallando y qué momentos positivos había que seguir alimentando, cuáles eran nuestras carencias y tratar de rescatar todo eso, recordar por qué nos enamoramos desde el principio y retomarnos como pareja. Así fue y decidimos continuar. En cualquier relación de pareja, de amistad, de hermanos, de papás con hijos… siempre hay momentos de desacuerdo, pero hay que ver las cosas desde el lado del amor, cómo hacer que esa situación mejore, porque puede mejorar también estando separados y no por eso dejas de ser familia o papá de tus hijos. A veces el amor acaba, pero hasta el día de hoy puedo decir que, en nuestro caso, el amor continúa, se ha ido transformando de distintas formas y también seguimos teniendo momentos de desacuerdos, pero hoy por hoy sigo sin ver mi vida sin él, porque lo que predomina es el amor, y aunque tengamos diferencias, también somos un gran equipo y un gran apoyo el uno para el otro; nos admiramos en lo profesional, como seres humanos, nos respetamos y agradecemos lo que hemos sumado a nuestras vidas.

Se complementan… Sí, él ha llegado a darme mucho con su personalidad, su forma de ser, sus ganas de luchar y de ser mejor todos los días, con el tipo de padre que es, incluso con su sobriedad, porque va a cumplir 20 años sin beber una gota de alcohol y eso para mí también es digno de valorar, admirar y agradecer. El hecho de que quiera ser una mejor persona todos los días y que mis hijas tengan un papá en sobriedad, sano, que con el ejemplo las ha guiado para que amen el deporte y tengan una vida sana. Amo muchas versiones de él, y sí, creo que los dos nos complementamos muy bien y nos sentimos apoyados; sabemos que pase lo que pase, famosos o no famosos, en las buenas y en las malas, tenemos en quién apoyarnos, y eso es muy bonito, te da mucha paz.

Con información de Grisel Vaca