20 años de Big Brother: Una morena, una rubia y la verdadera opinión Adela Micha

Este 2022 se cumplen 20 años desde la primera edición de 'Big Brother', donde la primer expulsada fue una mujer morena y liberal, llamada Denisse Padilla 'La Mapacha', y la ganadora fue una mujer rubia llamada Rocío Cádenas. La conductora era Adela Micha, quien hace poco resaltó lo mucho que habla de la sociedad mexicana el resultado final del reality show.

Durante una entrevista con Manolo Caro, el tema de 'Big Brother' surgió, y el famoso director de cine dijo: "La que ganó era una desgracia, Rocío, todo mal, ¿no? Era como la papa sin catsup".

Y fue entonces que Adela dijo lo que verdaderamente opina del resultado final: "Yo lo dije, eso habla mucho de nosotros como sociedad".

Manolo Caro agregó: "Claro, porque nosotros como mexicanos queríamos ver a la mártir que le reza a la Virgen de Guadalupe pero se quiere coger al otro, al Pato, ¿no? Qué fuerte ese programa".

Adela Micha contó: "Cuando vino el Big Brother VIP yo les dije que no quería hacerlo, a mí me gustaba, fue un casting increíble, todos los personajes tenían algo fascinante, desde La Mapacha que fue la primera en salir, que también eso habla mucho de nosotros como sociedad, porque La Mapacha era la liberal, que la saquen, a la que sí dice quién le gusta y sí dice quién se quiere tirar".

"Pero si hubiera sido un hombre, no hubieran dicho nada", anotó Manolo Caro.

Así que Adela recalcó: "Y fíjate, el Big Brother, votó la gente. La primera en salir fue La Mapacha, que era la morena, y la que ganó fue la güera, Rocío, entonces para que vean y no anden diciendo qué clase de sociedad somos... Con una doble moral, y super juiciosos".

Adela contó que su característica forma de hablar al anunciar las nominaciones o expulsados, fue totalmente genuina y contó: "Fue un punto de quiebre en mi carrera. (Acepté) Porque no me preguntaron; 'me dijeron Pedro Torres te quiere'... Sí hubo labor de convencimiento, lo iba a hacer porque lo iba a hacer, Pedro Torres quería hacerlo conmigo; en España el Gran Hermano lo había hecho una periodista. Pero aquí había un escándalo por el programa, los patrocinadores no querían anunciarse, había un boicot en contra del programa".

Actualmente, Rocío Cárdenas formó una familia y la disfruta al máximo. Así lo presume en sus redes sociales.

En tanto, actualmente en redes sociales se señala que Denisse La Mapacha es todo un ícono de la libertad sexual, pues algunos aseguran que estuvo adelantada a su época.

