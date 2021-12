19 de abril, la fatídica fecha en la que Carmen Salinas perdió a Pedrito y a 'Chato' Cejudo

Carmen Salinas vivió duros momentos durante su vida, y quizá el peor fue la muerte de su hijo Pedro Plascencia el 19 de abril de 1994; pero otro mal momento fue la muerte de su mejor amigo, Juan Pascual 'Chato' Cejudo en 2012.

La muerte del 'Chato' ocurrió también un 19 de abril, fecha que coincidió con el aniversario luctuoso de Pedrito número 19. El golpe fue brutal para Carmelita.

Este 9 de diciembre, Carmen Salinas murió tras un mes en coma natural, por lo que finalmente se pudo reunir con sus queridos Pedrito y Chato, a quienes siempre recordaba entre melancolía y felicidad.

Gracias a videos que quedaron en su canal de YouTube, podemos ver a Carmelita contando anécdotas de Pedrito y Chato, con quien tuvo 62 años de amistad.

Pedrito nació el 7 de noviembre, el día de los Ernestos, por lo que Salinas nombró a su hijo Pedro Ernesto Plascencia Salinas. Cabe recordar que Carmelita sufrió la pérdida de varios bebés. Así lo contó:

"En Ayuntamiento 93, departamento 209, ahí vivía con Pedro Plascencia en un departamento con una recamara, estancia, cocina y baño. "Yo estaba embarazada, tenía 7 meses y en la tarde había acompañado a una tía de Pedro a un taller mecánico. Ahí recibí un susto, ella se iba a caer, y me asusté mucho. Pero en la noche, se me revienta la fuente, yo estaba feliz porque tendría un hermanito para Pedrito, que estaba muy chiquito".

"Entonces no había ultrasonido, yo no sabía lo que iba a tener, se me revienta la fuente, empecé con los dolores, tuve al bebé en mis manos. Lo que necesitaba el niño de 7 meses, necesitaba que le sacaran las flemas, desafortunadamente, alcancé a bautizarlo, le eché agua caliente, le puse Jesús a mi bebé y se me murió, se estaba asfixiando. Parada arrojé la placenta, corte el cordón umbilical, yo atendí mi parto, no tenía teléfono, aunque hubiera querido no hubiera salvado a mi bebé y desafortunadamente no tenía los elementos.

"Perdí 4 o 5 niños, tenía una debilidad, no sé términos de ginecología, pues se me viene otro parto, el de María Eugenia", recordó.

El 7 de noviembre de 2021, Carmelita alcanzó a celebrar el que habría sido cumpleaños de su hijo Pedrito y compartió esta foto:

