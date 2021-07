Yuri y Erika Buenfil: Al igual que Britney Spears, así decidieron abandonar el yugo familiar

Ya hasta Madonna alzó la voz para que las autoridades estadounidenses liberen a Britney Spears de la tutela bajo la que está a expensas de su padre, pero el caso sigue ardiendo.

Pese a las declaraciones de la propia Britney, que calificó de "abusiva" la tutela con la que controlan sus finanzas, carrera y decisiones sobre su propio cuerpo, los juzgados declinaron su petición de sustituir a su padre, Jamie Spears, como su principal tutor.

Britney lo tuvo todo en su momento, menos libertad.

Y eso tiene en común con dos estrellas mexicanas que decidieron romper lazos familiares con tal de ser libres.

El caso de Yuri es impactante. Pasó años bajo el control de su madre, con quien durmió hasta los 20 años. Ya siendo toda una estrella, la mamá de Yuri controlaba hasta su dinero.

"Hasta que un día me salió lo rebelde y me escapé con Fernando (Iriarte, su primer esposo), solamente así me pude salir de mi casa. Ya era mayor de edad, de 21 años", contó Yuri recientemente a Yordi Rosado.

TVyNovelas forma parte de la historia de "escape" de Yuri, pues ella aprovechó una entrega de premios TVyNovelas para huir de su mamá.

"Ahí fue, en una entrega de premios de TVyNovelas, ahí me escapé. Mi mamá se volvió loca. Canté con Luis Miguel y le dije 'hoy me voy de mi casa, no te puedo decir más, acabando de cantar me voy'. A las 12 de la noche cantamos, me dijo él 'cualquier cosa aquí estamos'. Por eso después él fue a mi boda, con Mariana Yazbek, y todavía me dice '¿Estás segura de que te quieres casar?'", recordó la cantante.



También está el caso de Erika Buenfil. Una estrella de las telenovelas que vivía con su mamá, hasta que se cansó.

En una entrevista reciente con Yordi Rosado, recordó que a sus 28 años: "Nos 'divorciamos', porque ya no quería seguir con ella, entonces yo me salgo de la casa y agarro mi carro y me salgo a vivir en un hotel. 'Ya no aguanto más, quédate con la casa, quédate con todo', prendo el carro y me voy.

"Me voy a un hotel frente a Perisur, sin nada, con mi maleta de la novela y yo tenía llamado al día siguiente. Hablo por teléfono a producción y les pido que me den llamado más tarde que porque había tenido problemas

"Y me cruzo a una tienda a comprar desde calzones y ropa, para llegar a grabar. Nadie sabía que me había peleado con mi mamá. Pero ella ya sabía que tenía llamado en el foro, pero doy la orden de que no la dejen entrar. Se hizo un dramón familiar, fue una cosa horrible. Yo no quería regresar a mi casa hasta que mi mamá se fuera", recordó.

Erika recordó que sus hermanos convencieron a su mamá de dejarla y regresarla a Monterrey. "Era un, estaba muy pegada, había una necesidad de estar conmigo, un control. Llega un momento en que hay edades donde ya no".

