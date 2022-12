Sugey Ábrego y Jorge Boyoli destrozan de Ema Pulido: "Es como la tía a la que se le pasaron las copas"

Sugey Ábrego y Jorge Boyoli fueron eliminados el viernes de la competencia de baile Campeón de campeones de "Las estrellas bailan en Hoy".

Ambos coinciden en que quedaron muy contentos con su participación y aseguran que varias de sus coreografías demostraron lo mucho que evolucionaron como bailarines.

Sin embargo también son muy contundentes al momento de opinar sobre Ema Pulido, la juez que más polémicas ha provocado durante la competencia, primero con Toñita y ahora con Sugey y Jorge, a quienes siempre les dio calificaciones bajas.

"Yo lo que puedo decir de Ema es que le agradezco infinitamente su incongruencia", dice Sugey con cierta ironía. "Porque gracias a esa incongruencia yo tuve siempre claro que nuestros bailes no eran tan malos como ella los calificaba".

Jorge Boyoli, su pareja de baile durante esta competencia, explica a lo que Sugey se refiere: "Cuando hacía el comentario de nuestros bailes, podía decirnos que estaban muy bien, que fueron bien ejecutados, que crecimos mucho y luego nos daba un 6 o cualquier calificación baja".

Boyoli utiliza, de hecho, una peculiar comparación para describir lo que sintió con Ema Pulido cada vez que los calificaba.

"A mí no me molesta ni estoy enojada con ella ni nada porque yo sé que ella es como la tía que va a la fiesta y que se le pasan las copas y pues no hay que hacerle mucho caso por eso".

Ante el comentario de Jorge, Sugey suelta una carcajada y le dice: "Te la acabaste con ese comentario".

