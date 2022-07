“La pelea por la herencia de Andrés García apenas empieza”

"Andrés García tiene angelote", dice La Güera de las Estrellas al ver lo que las cartas le deparan al actor, quien atraviesa por una crisis de salud debido a la cirrosis que padece.

La vidente explica que a pesar de estos problemas de salud y la depresión que lo han llevado a pensar en el suicidio, Andrés García recibirá el cariño y el apoyo de muchas personas a las que él ayudó en el pasado.

“Andrés ha pasado por situaciones de depresión, accidentes, golpes… pero se ha salvado gracias a la gente que él apoyó a lo largo de su vida y que ahora le devuelve ese apoyo. Es gente a la que él le dio hospedaje en su casa o que la ayudó a salir de algún problema”.

Lo realmente complicado para el legendario actor es, sin embargo, que se siente olvidado por sus hijos. “Siente que no recibe el amor que merece, aunque él también debería revisar sus fallas y actitudes que ha tenido hacia ellos. Es momento para que Andrés se reconcilie con las personas que quiere”.

La situación podría volverse más difícil debido a la lucha por la herencia.

“Hay personas que están peleando por lo que él ha tenido de dinero y propiedades, incluso hay conflictos familiares por eso. Desde ahorita, Andrés está pensando en tener alguna manifestación o declaración legal de cómo repartir sus patrimonio porque la lucha por la herencia apenas comienza”.

La Güera de las Estrellas explica que las decisiones que tome el actor sobre su patrimonio pueden traerle paz a su vida ya que en este momento su situación es de “trastorno”.

“Andrés vive un poco enojado y eso merma su salud. Desde hace tiempo ha pensado en partir, en irse, ya no desea vivir y les he dicho a mis estrellitas de luz que lo más importante es querer sanar. Pero Andrés está en un momento donde ya no se siente deseado, ni atractivo, no se siente querido por sus hijos”.