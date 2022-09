El que mucho se despide… Pepillo Origel pospone su retiro

Juan José Origel se quería retirar en diciembre. "Llega un momento en que tienes que valorar el tiempo que pasas con la familia.

Yo me quiero retirar porque tengo familia en León, los sobrinos ya están creciendo y quiero pasar tiempo con ellos", dice el conductor y periodista de espectáculos.

Sin embargo, pese a lo que desea y que ya había anunciado que diciembre sería su despedida, Pepillo ha decidido posponer el retiro tan anunciado.

"Yordi Rosado (productor de su programa de televisión) me pidió que le diera chance de que no fuera en diciembre porque esas fechas son complicadas. Me dice que vienen muchos cambios y las cosas se complicarían si me voy en diciembre".

Pepillo Origel está actualmente de vacaciones por el festejo de su cumpleaños y el plan original es que al regresar de ese viaje terminaría su carrera.

"Pero no le pude decir que no a Yordi. Así que me voy a aguantar hasta… pues yo creo que hasta febrero. Yo espero que ya para esas fechas si dios quiere estaré fuera".

Origel también está recuperándose de una cirugía a pesar de la cual ha tenido que cumplir con algunos compromisos sociales.

"Eran como dos hernias que se habían juntado. La verdad es que no debería de andar danzando pero tenía que cumplir, primero, con el homenaje que le hicieron a Silvia Pinal y luego con mi fiesta de cumpleaños. Tuve que salir para cumplir esas dos responsabilidades".

El retraso de su fecha de retiro no significa que Origel se haya arrepentido, por el contrario, sigue firme en su decisión de dejar el mundo del espectáculo.

"Uno tiene que ver en que momento se tiene que ir, siento que es tiempo porque todavía no me veo tan fregado. La verdad prefiero irme así y no esperar a que la gente diga: ay sí, ya que se vaya".

La decisión también se relaciona con el hecho de que Pepillo se siente rebasado por los vertiginosos cambios de la industria de la televisión.

"Hay gente que veo en la tele y ya no conozco, ya no veo telenovelas, ya no veo televisión".

En última instancia, Pepillo se retira también como un acto de congruencia: "Hay que dejarle los lugares a la gente nueva".

Te recomendamos:

Tras revuelo por mostrar los pezones, Florence Pugh aparece con otro vestido traslúcido

Estos son los hijos y la esposa de Alejandro González Iñárritu -y el bebé que murió a los pocos días de nacido