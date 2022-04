Al interior del "ranchito" de Montserrat Oliver... siempre lo soñó y se le cumplió

Cuando Montserrat Oliver cumplió 50, decidió convertir en realidad uno de sus sueños: tener su propio ranchito y darle un hogar a muchos animales. Así lo contó en una reciente emisión de MoJoe, y en sus redes sociales no se cansa de presumir cómo luce la felicidad.

San Antonio, Texas, fue el lugar perfecto para lograrlo, y desde entonces, allá radica con su esposa Yaya Kosikova.

"Mucha gente me ha preguntado porque decidí vivir en San Antonio. Pasábamos muchos días festivos con familia en San Antonio cuando era niña. Me enamoré de Texas, de la vida en el rancho, la hermosa gente y también del viaje corto en avión a la Cd de México, en donde filmamos @montseyjoetv", ha dicho en Instagram.

En sus redes sociales, además de compartir otros aspectos de su vida, muestra cómo es su vida en el tranquilo rancho que comparte con decenas de animales.

Ella misma hace actividades como limpiar el establo de sus caballos y hasta se monta en la podadora.

"Qué rico huele el pasto recién cortado no creen? Me gusta andar de jardinera. Saben que plantas no se comen los venados? Esta podadora me cayó encima jaja pero no pasó a mas que unos moretones", ha compartido.