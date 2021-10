¿Sientes que no te valoran? ¡Sal de ahí!

Por Dalia Rangel. ¿Te has sentido desvalorada en una relación de pareja? ¿Has escuchado la frase ‘ya no me trata como antes’ en alguna ocasión? ¿Crees que el amor llegó a su fin? El especialista en relaciones de pareja Kike Delgadillo explica por qué ocurre esta problemática y ¿adivina qué? es más frecuente de lo que te imaginas.

En una relación de pareja existen varias etapas y cada una se caracteriza por momentos de felicidad y amor que, en ocasiones, pueden llegar a desaparecer, pero la solución a este conflicto interno está en tus manos.

Así lo indica el guía emocional con 10 años de experiencia en el campo de las relaciones de pareja, Kike Delgadillo, quien menciona que este problema viene desde el interior de la persona.

"Si una pareja no les pone atención o no le echa ganas a la relación y tienen esta cuestión de no sentirse vistos y amados, su mente lo entiende como un tema individual, es decir, que la que no se siente valorada es esa misma persona".

Foto: Enrique Delgadillo

Entonces, ¿no sentirse valorado en una relación es culpa de uno mismo y no de mi pareja? La respuesta que da el especialista con más de un millón de seguidores en YouTube es que sí. Si en tu relación no te sientes valorada se trata de algo que tienes que resolver tú misma.

‘Si te encuentras con un mundo, un trabajo o una pareja que no te valora, te vas a dar cuenta que tiene que ver con una falta de autovaloración. Porque si estás en esa relación donde no recibes lo que mereces la pregunta es qué haces ahí ¿tú te valoras?’, cuestiona el afamado conferencista.

Enrique Delgadillo explica que el mundo es un reflejo, por lo que el valor individual que siente por ti misma es una señal que le indica al mundo que debe valorarte, pero si no te valoras tú, el mundo no lo hará.

Así que si tu relación de pareja ya no te está dando lo que crees que mereces, la responsabilidad para cambiar esa realidad recae en ti. Así lo afirma el especialista en comportamiento humano.

Kike Delgadillo profundiza en las complejas relaciones de pareja en sus talleres y cursos presenciales, así como en sus redes sociales como Instagram, YouTube y Spotify, donde además de consejos podrás encontrar las reflexiones que buscas para recuperar tu propio valor personal.