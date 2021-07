TVyNovelas presenta [ídolos de la pantalla]... Juan Gabriel, la vida de un rey eterno

Retratar a un personaje tan polifacético como Juan Gabriel, no es tarea sencilla. Pero resulta necesario, sobre todo hoy, que se cumplen 50 años del surgimiento de esta, una de las figuras más emblemáticas de la cultura mexicana.

Así es, hace precisamente medio siglo, a principios de agosto de 1971, salió al mercado 'El alma joven', primer álbum de un artista que vendría a revolucionar la música hasta sus cimientos y al que, años más tarde, intelectuales como Carlos Monsiváis llamarían: "El embajador de México en el mundo del sentimiento". Elena Poniatowska, por su parte, lo catalogó entonces como "la principal figura viva de la música popular en nuestro país". Y lo sigue siendo.

Pero hablar de Juan Gabriel implica hablar también de Alberto Aguilera, el hombre detrás del ídolo que, luego de una larga cadena de vicisitudes, alcanzó la fama, a pesar de tener todo en contra. Es preciso recordar al niño que nació en un humilde poblado de Michoacán y vivió una infancia llena de carencias y abandono; ese que encontró su destino en una correccional y que, años después, debió escapar de ahí para perseguir sus sueños de dedicarse a la música.

Ese que luego cayó preso por un delito que no cometió y que necesitó reinventarse en un personaje tan disruptivo, que no tuviéramos otra opción que rendirnos ante su innegable talento.

Porque fue precisamente su talento el que le abrió las puertas.

En una época en que la homosexualidad era incluso catalogada como una enfermedad mental, apareció Juan Gabriel, con su estilo tan propio, dispuesto a romper con los estereotipos, desafiar a las masculinidades frágiles y a una sociedad por demás conservadora. En la actualidad, pocos creerían que en esos años, para ser como él era, se necesitaba de mucho valor.

Pero algo tenía ese muchacho de 1.69 de estatura que cautivó a toda una generación. Y lo sigue haciendo. Pues no hay nadie que no haya cantado alguna de sus canciones por lo menos una vez o que no sepa quién es El Divo de Juárez, Juan Gabriel, Juanga... Las reproducciones de sus temas se suman por millones y se dice que, cada minuto, se escuchan tres canciones del ídolo en distintas partes del planeta. Su presencia y las aportaciones que hizo a la música fueron tan fuertes que simplemente no se entendería la cultura mexicana sin él.

Es por ello que Editorial Televisa presenta, en este segundo volumen de TVyNovelas Ídolos de la pantalla, al gran Juan Gabriel, en un recorrido por sus momentos más épicos, conciertos, anécdotas, amores, escándalos, amigos y, por supuesto, los inolvidables atuendos que fueron su sello distintivo. Todo sobre El Divo de Juárez.

