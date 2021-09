Silvia Pinal y su 'Pato': El romance y eterna amistad de la diva con Emilio Azcárraga Milmo

Te presentamos un fragmento de nuestro especial de colección TVyNovelas presenta [ídolos de la pantalla] Silvia Pinal, diva, musa y estrella de México, en el que recordamos su amor por 'Pato', como le decía de cariño a Emilio Azcárraga Milmo.

El amor fue determinante para que Silvia Pinal se enfilara rumbo al estrellato. Su belleza conquistó a decenas de hombres que, literalmente, se rindieron a sus pies. Alguna vez aseguró que la lista de afortunados, contando novios y maridos, asciende a 40; con cuatro de ellos contrajo matrimonio y tres de ellos le brindaron la dicha de ser madre. "Todos han sido muy distintos, pero todos preciosos, fuertes e inteligentes", dice la sonorense, cuya etiqueta de noviera validó por todo el mundo al protagonizar romances con grandes estrellas.

"Hice lo que quise y anduve con quien quise", afirmó.



EL AMOR DE SU VIDA

El trabajo fue siempre para Silvia Pinal la mejor terapia para superar sus fracasos amorosos. Ante el protagonizado con Arturo de Córdova, se asoció con su amiga Gloria "La Gorda" y vendieron aparatos electrónicos en la calle de General Prim, Ciudad de México. Justo en una reunión en casa de ella conoció al hombre que amó cuatro años y terminó siendo su amigo toda la vida: Emilio Azcárraga Milmo.

Sin embargo, el principio no fue fácil, pese a que sabía que era hijo del dueño de la XEW y Televicentro. "Al principio me cayó muy mal porque, cuando llegué a la reunión, sin conocerme, me ordenó con altanería poner unos discos. La forma en que lo hizo me enfureció. '¡Pónlos tú!', le grité".

Paradójicamente a él le hizo gracia el proceder de la sonorense, se hicieron amigos, luego novios y también grandes compañeros de viaje. Le llamaba de cariño Pato.

"Era muy alegre, le gustaba bailar, esquiar, nadar... Compartíamos las mismas aficiones. Yo era divorciada y con una hija chiquita... A pesar de eso, llevamos durante cuatro años una relación muy cordial, hasta que un día me dijo: 'Pato, te amo, pero mi papá me ha pedido que me case. Tengo que viajar a Francia para casarme en la iglesia de Notredame, la más hermosa de París'. ¡¿Qué haces?! Entendí su situación muy a disgusto, me dolió y lo acepté. Luego reavivamos el romance, viajamos a Nueva York, producimos teatro... pero yo ya no me sentí cómoda, la llama del amor se había apagado. Se casó con la francesa Pamela de Surmont. El amor de mi vida se convirtió en mi mejor amigo de toda la vida".

Este romance con 'El Tigre' Azcárraga quedó plasmado en la bioserie de la actriz, 'Silvia Pinal frente a ti', donde Itatí Cantoral interpretó a la diva, y Harry Geithner a 'Pato'.

Decepcionada de su romance con Emilio Azcárraga Milmo, Silvia Pinal decidió cerrarse al amor, sin éxito. Varios apuestos galanes la pretendieron con fines serios.



