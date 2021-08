Rocío Dúrcal o Isabel Pantoja: Las musas de Juan Gabriel y sus complicadas relaciones

De todas las mancuernas integradas por Juan Gabriel, la formada con Rocío Dúrcal es, por muchas razones, la más significativa y fecunda en la historia de la industria discográfica de habla hispana. Durante tres décadas realizaron 10 álbumes de rancheras y baladas que, además de imponer un estilo irrepetible y vender más de 40 millones de copias, le permitieron a ella darle nueva fuerza a la canción ranchera e internacionalizarla, ganándose con toda justicia el mote de "La española más mexicana".

Esta reunión fue posible gracias a la admiración que desde adolescente él profesó por la trayectoria de la madrileña y por sus éxitos musicales y cinematográficos. Llegó a extremos tales que Alberto la imitaba en cuanta oportunidad tenía, según gente cercana.

“Mientras estuvo en Lecumberri le gustaba dar mini-shows a los internos, imitándola”, apuntó uno de los celadores del penal. “Desde las primeras veces que visité México, Alberto me seguía los pasos”, recordaba la cantante.“Me contaron que él admiraba tanto a mi esposa, que le llamaban La Rocío, porque la imitaba muy bien. Se podría decir que estaba artísticamente enamorado de ella”, comentó su marido, Antonio Morales Barreto, conocido como "Junior".

Pese a los distanciamientos, entre ellos hubo una relación de amor

Durante cinco años consecutivos ocuparon primeros sitios de popularidad con igual número de álbumes, gracias a éxitos como Costumbres y Amor eterno. Tras otra producción en 1987, hicieron un receso en su trabajo conjunto debido a conflictos contractuales de él con su disquera. Mientras, la española se vio impedida a usar canciones de su amigo y recurrió a la inspiración de Marco Antonio Solís, primero, y Joan Sebastian, después. “Tampoco podía dejar de cantar y quedarme cruzada de brazos”, argumentaba Rocío.

Ambos desmintieron un distanciamiento hasta 1996, cuando se reencontraron para grabar Juntos otra vez, disco en el que expresaron sus sentimientos de unión y separación.“Era de verdad ridículo lo que vivíamos en esa época", comentó Dúrcal. "Nos mandábamos cartitas por debajo de la puerta, hasta que en un concierto en Monterrey me lancé a la vorágine. Él cantaba allá. Había 20 mil personas en un sitio al aire libre. Lógicamente pedí permiso a su mánager para subir al escenario, y cuando entonaba Tu abandono, aparecí por atrás; se sorprendió, nos dimos un abrazo y pedí disculpas delante de la gente".

Triángulo amoroso

Según el libro Juan Gabriel y yo, la amistad se rompió porque había un amor secreto entre el cantautor y Antonio Morales Junior, esposo de Rocío. En 2011, de hecho, el propio marido de la Dúrcal acusó al divo de acosarlo y haberlo espiado en momentos de intimidad entre su esposa y él. Sin embargo, otra versión asegura que en realidad el distanciamiento se produjo por dos razones: la prohibición a Rocío, por problemas legales entre disqueras, de cantar temas de Juan Gabriel, y dos, la supuesta y enfermiza obsesión del compositor de, literal, parecerse a la intérprete. La gota que derramó el vaso en ese sentido fue durante la grabación del video de La guirnalda. El tema promueve a Puerto Vallarta, por lo que el alcalde de la ciudad le rindió un homenaje a la cantante. Al enterarse, Juan Gabriel mandó un equipo de cámaras para grabar el evento, pero Rocío lo impidió, lo cual indignó a El Divo de Juárez. El caso es que la relación entre ambas estrellas se rompió y nunca volvió a ser igual. En 1997 parecían haber limado asperezas y lanzaron el disco Juntos otra vez. Incluso, anunciaron una gira internacional, pero los viejos rencores salieron a flote y el proyecto se canceló. Lo cierto es que las especulaciones difundidas en el libro Juan Gabriel y yo, respecto a un supuesto romance entre Juan Gabriel y Junior, nunca fueron confirmadas.

"Me regaló Así fue, una de las canciones más bellas jamás escritas": Isabel Pantoja

La relación con Isabel Pantoja tuvo menos altibajos, aunque no libre de escándalos. El más comentado: la propuesta de matrimonio que el autor le hizo a la tonadillera quien, según dijo recientemente, no aceptó por seguir de duelo tras la muerte de "Paquirri", su esposo, el torero Francisco Rivera. "Me regaló Así fue, que es una de las canciones más bellas jamás escritas, y me regaló una amistad que vale oro; con él siempre estaré en deuda".

QUISO SALVARLA DE IR A PRISIÓN

"Isabel: yo la invito a que se quede a vivir en México. Aquí te querremos, te cuidaremos, te arroparemos y te protegeremos", le expresó el cantante a la sevillana, luego de interpretar juntos el tema Así fue, durante el concierto Mis 40 en Bellas Artes. "¡Y aquí me vendré!", respondió ella, aunque fue un plan que no pudo concretar. Semanas después, Pantoja entró a prisión acusada de blanqueo de capitales; quedó libre en 2016, días antes de la muerte de su amigo.

