Quién tiene mejor cuerpazo a los 60: Maribel Guardia o Lourdes Munguía

Dicen los especialistas que la belleza viene desde adentro y se proyecta hacia afuera, eso es algo que Maribel Guardia sabe perfectamente, así que no sólo se preocupa por tener un cuerpo de tentación, también cuida su salud y procura mantener siempre una actitud positiva en la vida. En exclusiva, la actriz compartió cómo ha logrado verse espectacular durante seis décadas. ¡Toma nota!

ALIMENTACIÓN BALANCEADA “Cuando estoy en mi peso ideal no como muchos carbohidratos entre semana, sólo uno en la mañana, puede ser un pan que tenga mucha fibra; como salmón o pollo con ensalada, y trato de no comer arroz ni tortillas. Y los domingos como de todo: pizza, hamburguesa y postres… Y cuando no estoy en mi peso ideal, como ahora en la pandemia que subí cuatro kilos, también como sólo un carbohidrato por las mañanas, pero los domingos ya no como de todo, y evito a toda costa los dulces, hasta obtener nuevamente mi peso exacto”.

EL FAMOSO “SIETE” No hay pretextos, cuando la actriz no tiene tiempo para ejercitarse, dedica por lo menos siete minutos a su entrenamiento. “Son siete minutos de ejercicios muy rápidos en los que se trabaja todo el cuerpo, y a mí me ha funcionado perfecto porque me ha permitido mantenerme delgada y tonificada”.

ANTES DE DORMIR “Estiro las piernas y todo el cuerpo, porque la elasticidad es algo que se va perdiendo con los años y no te lo debes permitir”.

TIPS DE VIAJE Ni cuando sale de viaje, Maribel Guardia pierde la disciplina: “Trato de llevar cosas saludables en la bolsa para no tener que comer cochinadas como papas fritas, dulces y demás, me llevo unos cacahuates, pero no japoneses, sino asados, porque contienen grasa de la buena y ayudan a limpiar las arterias. Y a la hora de comer procuro elegir siempre una buena ensalada con pollo u otra proteína. Siempre hay una manera de alimentarse sanamente”.

VITAMINARSE

“Tomo vitamina D3 y calcio, porque las mujeres nos vamos descalcificando con los años; también omega 3, aunque procuro comer pescado y salmón, que es de donde se obtiene, y vitamina C, la cual es muy importante, sobre todo ahora con esta pandemia”.

Lourdes Munguía

Para Lourdes Munguía, la edad no ha sido un impedimento para seguir luciendo fabulosa a sus 60 años; la actriz considera que la disciplina es clave para un físico envidiable, pero también sabe que un cuerpo perfecto no basta, hay que cuidar la mente y el espíritu. En exclusiva nos comparte tips de belleza integral.

ESTRICTO RÉGIMEN ALIMENTICIO “Es muy importante consumir frutas y verduras porque tienen muchos antioxidantes. Mi alimentación se basa en una proteína y una ración de frutas y verduras. En algunas ocasiones consumo quesos, como el cottage o panela, y mi proteína favorita es el pescado, aunque se puede sustituir por pollo. Una dieta basada en estos alimentos da lozanía a nuestra piel y salud a todos nuestros órganos. Eso sí, hay que evitar consumir azúcar y harinas, son venenos que no nos aportan nada”.

EJERCICIO DIARIO “Hay que hacer actividad física por lo menos una hora al día, pero de preferencia, si se puede, que sea una hora y media o dos. Además, es muy importante estar en movimiento para mejorar nuestra circulación, el metabolismo y hasta el estado de ánimo. Yo acostumbro hacer ejercicio aeróbico con la elíptica, caminata y algunas pesas; también hago yoga en casa”.

SUEÑO REPARADOR

“Antes de la pandemia yo tenía muy buen sueño, ahora lo tengo en dos partes, pero me doy mi tiempo para relajarme. Mi mamá dice que el ‘cuerpo tirado’ descansa bien, entonces, cuando no puedo dormir, me tiro, respiro profundo y me quedo dormida. He logrado un sueño de ocho horas y me levanto muy bien, con mucha energía”.

MEDITACIÓN “Medito un poco antes de dormir porque me ayuda a batear los pensamientos negativos que dejan las malas noticias o los problemas que tenemos que enfrentar en la vida, así que procuro concentrarme hasta llegar a un momento de paz y así poder entregarme a Dios mientras duermo”.

PROTECCIÓN DEL ROSTRO “Cuido mi cutis con lo que como y tomo, principalmente; bebo mucha agua simple, además de que todas las noches me desmaquillo muy bien. También me hidrato, porque son ocho horas que tengo para que mi cara absorba los nutrientes de la crema que me pongo; la verdad, es que es un proceso al que le doy el tiempo necesario. A veces, en las noches, me hago una exfoliación en la nariz y la barbilla, luego hidrato la piel y me duermo”.

