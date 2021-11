Lambda García y Daniel Elbittar nos comparten sus dietas y rutinas para verse espectaculares

¿A quién prefieres? ¿Lambda García o Daniel Elbittar?

Lambda García es un galán en todos los sentidos, combina perfectamente sus atributos físicos: músculos totalmente definidos y voluminosos, con un gran carisma; sin embargo, asegura que no se considera un esclavo de su cuerpo, aunque sí se cuida, y nos comparte que fue hace 17 años cuando comenzó a ejercitarse gracias a que interpretó a Aladdín en una obra de teatro: “En ese entonces era un chavo muy flaquito. Me tocaba salir a escena con un chaleco que hacía que se me viera el torso y me veía muy delgado; en ese momento decidí que quería tener más músculos. Después hice una telenovela en la que interpreté el papel de un gigoló y debía tener un buen cuerpo, así es como todo se fue dando”, nos contó el conductor de Hoy, y reveló todos los secretos que guarda para poder tener esos codiciados “cuadritos”.

¿Cómo es tu rutina diaria? Mi rutina comienza a las 6 de la mañana, me despierto, me tomo un café, me voy al gym para llegar a las 6:20 y termino a las 7:30 con mi entrenamiento; me baño, me arreglo y agarro el coche para ir a Hoy.

¿En qué consiste tu entrenamiento? Tengo una rutina diaria en la que siempre entreno dos músculos por día; alterno pecho con brazos; espalda con hombros; piernas, y otra de puro abdomen. Tengo mi entrenamiento de ejercicio bien marcado que cambio cada mes. Mido los resultados y voy ajustando lo que se tenga que ajustar.

¿Realizas ejercicio cardiovascular? No hago nada de cardio, aunque debería hacer entre 30 a 40 minutos al día, pero ya no me da tiempo. Cuando tengo más espacio en mi agenda sí le dedico tiempo al ejercicio cardiovascular.

¿Haces ejercicio todos los días? Entreno una vez al día de lunes a domingo. Los sábados y domingos voy a la hora que me despierto. Si hay un día que no puedo ir, no pasa nada, no me atormenta.

¿Tú diseñas tu rutina o te asesora un experto? Yo podría diseñar mis rutinas porque tengo 17 años entrenando, sé cómo es mi cuerpo, sé cómo funciona y cuáles son mis fortalezas, pero siempre le dejo eso a un experto que sepa perfectamente de nutrición, de ejercicios y de los grupos musculares para ver mejores resultados.

¿En qué se basa tu alimentación? No cancelo ningún alimento porque no es bueno vivir así, no soy esclavo de la alimentación. Sí trato de cuidarme, de consumir menos grasas saturadas y azúcares, pero tampoco me limito; si se me antoja, claro que me lo voy a comer. Uno es responsable de su cuerpo, y no pasa nada si te comes un premio.

¿Qué no puede faltar en tu refri? Los imprescindibles son las proteínas; los pescados es lo que más como: atún, salmón. Me gusta mucho la carne roja, aunque no la como mucho porque me cae pesada. Siempre hay arroz en mi mesa, me encanta. Me gustan mucho las verduras, y puedo comer queso todo el día. Mi debilidad son unos postrecitos que consigo en el súper que son como una natilla, y me los devoro con galletas.

¿Qué comes todos los días? Hago entre tres y cinco comidas al día. Inicio con un café con aceite de coco con edulcorante, luego me tomo una proteína; para el desayuno, unos huevos con salchicha o con jamón, a veces unas quesadillas. Después del programa (Hoy) me tomo una proteína o una barra.

¿Sientes que tienes un cuerpo perfecto? Todavía no tengo el cuerpo que quiero, siempre uno quiere más. A veces cambio, en ocasiones quiero estar super grande y musculoso, pero luego quiero estar definido. Todo es cuestión de divertirte con tu cuerpo de la forma que tú quieras.

DANIEL ELBITTAR

El galán de la telenovela La desalmada no se “mata” todos los días en el gimnasio, pero admite llevar un estricto régimen dietético en el que predominan pequeñas porciones y alimentos bajos en azúcares. Daniel Elbittar afirma que la clave de llevar una vida saludable en todos los sentidos se basa 85 % en una buena alimentación.

También tiene que ver el ejercicio físico, por eso trato de entrenar en mi casa principalmente haciendo ejercicios con mi propio cuerpo; o sea, yo no tengo pesas en este momento, así que trato de hacer paralelas, barra, flexiones... Entreno una hora al día, y como no hago ejercicios cardiovasculares, en casa juego basquetbol, y me ayuda mucho”.

“COMO CINCO VECES AL DÍA SIN CARBOHIDRATOS”

El actor venezolano, que ha conquistado la pantalla protagonizando en TV Azteca y ahora como galán en La desalmada, come cinco veces al día en “porciones reducidas, la gran mayoría sin carbohidratos; éstos sólo los consumo a mediodía.

Desayuno siempre unas seis o siete claras de huevo, y las combino con otra porción de proteína, como salmón ahumado, jamón de pavo y agua de jamaica y café. Después, a media mañana me tomo mi vaso de proteína, a mediodía como una pechuga de pollo, carne o pescado, más una porción de carbohidrato, puede ser una papa al horno, arroz integral o pasta de ese mismo tipo.

En la tarde me como una ensalada de pollo con lechuga, jitomate y pepino, y en la noche ceno con una porción de proteína y gelatina light; eso me quita el antojo del dulce”. Daniel nos cuenta que, cuando rompe la dieta o come mal, no se siente muy bien: “Me duele la cabeza, me da sueño y el cuerpo no reacciona de la mejor manera”.

