Juan Gabriel y la noche en la que desveló a México con Verónica Castro

Te presentamos un fragmento de nuestro especial de colección , TVyNovelas Presenta [ídolos de la pantalla], dedicado a Alberto Aguilera Valadez, el único, irrepetible e inmortal Juan Gabriel, quien apareció poco en televisión, pero hizo historia.

Era todo un suceso cuando llegaba a los estudios de TV

Al principio se limitó a presentarse en programas musicales para interpetar los éxitos que lo convirtieron en el suceso musical del momento. Sólo en contadas ocasiones, estas se acompañaban de una breve semblanza, entrevista o testimonios grabados. Conforme su popularidad creció, fue buscado por productores de todo el continente e incluso de España que, desde entonces, deseaban develar los misterios de la exótica –y no menos controvertida– personalidad del cantautor que sonaba en todas las estaciones de radio y abarrotaba conciertos.

Curiosamente, la primera presentación de Juan Gabriel no tuvo lugar en México. Ocurrió en la televisión venezolana, como invitado al programa Él y ella. Meses después, actuó en Siempre en domingo, emisión conducida por Raúl Velasco que empezaba a adquirir notoriedad por su abierto apoyo a las figuras del momento. Sin embargo, fue rechazado por algunos, dado su extravagante y amanerado estilo para bailar. Su discreta participación en el Festival OTI de 1972, con los temas Será mañana y Uno, dos y tres, y me das un beso, nutrió también su imagen televisiva.

Ya cobijado por grandes éxitos musicales, en 1979 protagonizó un capítulo memorable y controvertido en la historia de la televisión mexicana. Sucedió en el programa Siempre en domingo, invitado por Raúl Velasco: estrenó una canción dedicada a María Félix, donde la comparaba con la madre de Dios.

Los ataques no se hiceron esperar, pero pasaron más de dos décadas para que el autor explicara la polémica letra."Para mí, componer una canción es la mejor manera de manifestar mi agradecimiento a una persona que me da un consejo o me hace un favor. La dedicada a ella es un homenaje a su belleza. A pesar de muchas opiniones y críticas, ella ha sido portadora de una belleza muy mexicana, que ha paseado por todo el mundo, causando sensación, admiración y amor. María ha sido una mujer muy inteligente, cualidad que no siempre va unida a la perfección física, controversial y discutida, pero al fin, una mujer de personalidad única", dijo el cantautor.

Salvo muy esporádicas presentaciones, su agenda no contemplaba apariciones en la pantalla chica. Una excepción fue el programa Mala noche ¡no! que, durante la segunda mitad de 1988, instaló en el candelero a Verónica Castro, su conductora, y revolucionó los conceptos de entretenimiento nocturno. Con producción de Benjamín Hidalgo y la propia Verónica, empezaba a las 11 de la noche y casi siempre duraba dos horas, aunque podía prolongarse según el invitado en turno.

Allí Juan Gabriel rompió récord: la emisión nocturna superó toda marca de duración de un programa, al permanecer actuando en vivo más de ocho horas.

Pudo haber durado más, de no ser porque debía iniciar el primer programa de la mañana siguiente. Toda la noche cantó acompañado del mariachi Arriba Juárez y la orquesta de Eduardo Magallanes; anécdotas, llamadas telefónicas de famosos... Esto y más integró la velada desarrollada en Televisa San Ángel y seguida por millones de personas. "¡México no durmió!", señalaron medios de comunicación que en sus espacios reseñaron detalles del programa en el que Juan Gabriel recibió la propuesta matrimonial de una niña de 10 años.

Los más incisivos críticos de la televisión y de El Divo de Juárez lo consideraron el programa de la década. Todo un suceso.

