"¿Juan Gabriel es gay?"... La pregunta más incómoda que respondió El Divo de Juárez

Te presentamos un fragmento de nuestro especial de colección, TVyNovelas presenta [Ídolos de la pantalla] Juan Gabriel, la vida de un rey eterno, que ya está a la venta.

Juan Gabriel fue siempre una figura polémica y la controversia una de sus más fieles acompañantes dentro y fuera de los escenarios. Aunque El Divo de Juárez intentó mantener distancia entre el quehacer artístico y la vida privada, en algunas etapas le fue imposible lograrlo.

El 7 de diciembre de 2002, en una entrevista que le otorgó al periodista Fernando del Rincón, Juan Gabriel dio una de sus respuestas más célebres.

- ¿Juan Gabriel es gay?, cuestiona el reportero.

-Dicen que lo que se ve no se pregunta, contesta el intérprete.

La respuesta se vuelve un suceso (aún no estaban en su apogeo las redes sociales, sino se hubiera vuelto viral), y se replica en todas partes.

No era para menos, pues desde su aparición en la palestra, el intérprete ha debido soportar toda clase de rumores sobre su sexualidad y en esa oportunidad, sin decirlo, dejó en claro su postura. En esa misma entrevista, el compositor de Amor eterno, se explayaba:

“La gente es inteligente, no es tonta. Yo no tengo por qué decir una cosa que, a usted, como a muchas personas, no le interesa. Yo pienso que yo soy un artista, yo pienso que yo soy Juan Gabriel y he dado mucho con mis canciones. Y le voy a decir una cosa, Fernando, hombre: No soy un santo, pero tampoco el diablillo que piensan o hacen creer a la gente que yo soy”.