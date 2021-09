'Gutierritos' "era celosísimo": Silvia Pinal y su historia de amor con Rafael Banquells

En plena semana de reestreno de 'Gutierritos', con Rafael Banquells, recordamos su historia de amor con la diva de México, así que te presentamos un fragmento de nuestro especial de colección TVyNovelas Presenta [ídolos de la pantalla] Silvia Pinal, diva, musa y estrella de México...

Silvia Pinal se casó con Rafael Banquells a los 16 años

Atosigada por la férrea disciplina de su padrastro, Silvia Pinal advirtió en esa primera audición teatral la oportunidad de librarse de sus estrictas reglas. Para la prueba le fue asignado un papel trágico en el que ella debía revolcarse en el suelo. El director del montaje era el actor y director cubano Rafael Banquells: asombrado por la belleza de la jovencita, le pidió representar el personaje asignado. Los nervios la traicionaron y ante él se confesó avergonzada de que la viera.

"Conseguí que me audicionara estando él de espaldas; entonces lloré y grité tirada en el piso una retahila de reclamos a mi padre y él me miraba de reojo. Finalmente lo impresioné y me dio el papel", cuenta la actriz. Hijo de cantantes españoles exiliados por la Guerra Civil Española, Rafael nació en Cuba el 25 de junio de 1917. Al conocer a Silvia ya se había separado de su primera esposa, la actriz puertorriqueña Blanca de Castrejón que, siendo 10 años mayor que él, le impuso muchas trabas para divorciarse. La relación profesional que él y Silvia Pinal entablaron derivó en principio en una buena amistad que, paulatinamente, desenmascaró el interés sentimental del actor; pronto se convirtió en un pretendiente que, en principio, ella rechazó por doblarle la edad.

"Además, yo quería ser actriz para andar de libertina", confiesa en su biografía la actriz, que aceptó los galanteos al ver en Rafael un conducto para huir del clima asfixiante en su hogar. Un buen día, él formalizó su relación ante los padres de Silvia y a los dos meses le propuso matrimonio con la promesa de hacerla la estrella más grande de México. Ella aceptó nada enamorada, más movida por la vanidad de imaginar cómo se vería vestida de novia. La boda se realizó en 1947, cuando ella tenía apenas 16 años y él 30.

"Yo cumplí con las leyes de Dios. Me casé por la iglesia, salí de mi casa siendo virgencita y le pedí a Mario Moreno 'Cantinflas' que fuera el padrino de boda. Me dio un regalazo: cinco mil pesos", recuerda la actriz, quien rentó un departamento en el mismo edificio que habitaban sus padres.

MARIDO TÓXICO

Al principio todo fue miel sobre hojuelas, pero el trabajo le escaseó a Rafael, mientras que a Silvia le fue mejor con su incursión en el cine. Se convirtió así en la proveedora de la casa y Banquells en su mánager. A los 18 años, cuando filmaba La marca del zorrillo (1950), se embarazó y el 13 de octubre nacía su hija Sylvia Pasquel (unión de las palabras Banquells y Pinal).

Los gastos de la bebé agravaron la situación económica y emocional del matrimonio, y más cuando la actriz requería invertir en su arreglo para fortalecer su presencia en el espectáculo. Eso enfureció a su marido, provocando que Silvia le pidiera el divorcio. Ironías de la vida: meses después murió don Luis G. Pinal, doña María se fue a vivir con ellos y Rafael no hacía nada por conseguir trabajo.

Aunado a eso, Silvia se contrató con Joaquín Pardavé para realizar una gira. Ahí, la pasión se apagó por completo. "¡Tonta de mí! Me casé para escapar de la opresión de mi padre y me fue peor; Rafael era celosísimo y no me dejaba salir ni a la esquina. También hubo dificultades, porque me acompañaba a las filmaciones, empezó a opinar y ahí fue el choque; quiso intervenir en todo y se creó una situación insostenible".

La pareja se divorció en 1952. Al cabo de un tiempo de súplicas por parte de él con la promesa de cambiar, limaron asperezas por su hija. Luego de un fugaz romance con Gustavo Rojo, el verdadero amor tocó a la puerta de Silvia...

La pareja se divorció en 1952. Al cabo de un tiempo de súplicas por parte de él con la promesa de cambiar, limaron asperezas por su hija. Luego de un fugaz romance con Gustavo Rojo, el verdadero amor tocó a la puerta de Silvia...