De sobrios trajes a 'marinerito': Juan Gabriel y la transformación de sus vestuarios

El gusto de Juan Gabriel, al igual que su música, se modificó con el paso de los años. Y si bien es cierto que en los inicios de su carrera buscaba transmitir una imagen más conservadora, utilizando únicamente trajes clásicos y monocromáticos, algo digno de reconocer es la capacidad que demostró para reinventar su imagen y darle un giro de 180 grados.

Con el correr del tiempo se volvió más osado, atrevido y, por qué no decirlo, irreverente, en su forma de vestir. Y el cambio fue tan paulatino que ni cuenta nos dimos. Fue así como, de camisas estampadas, comunes y corrientes, transformó su guardarropa en una galería de lentejuelas que primero causaron asombro y luego fascinación, pues sólo Juan Gabriel podía usar ese tipo de abrigos, cuajados de pedrería, y lucir bien.

Él supo imponer un estilo que ahora, tres décadas más tarde, es emulado por los jóvenes. "Era un hombre único y tenía un gusto exquisito para la moda. Siempre tuvo muy claro lo que le sentaba bien a su figura, pero le gustaba traspasar los límites y sorprender en el escenario", asegura Alex Peimbert, diseñador de cabecera del divo y quien lo vistió los últimos 10 años de su vida. "Me pedía muchos, muchos brillos en todo", recuerda.

Originario de Guadalajara, Jalisco, Peimbert comenzó a trabajar con el cantante por una casualidad de la vida. "Yo hacía ropa –en ese momento– para Alejandra Guzmán y una de sus coristas me dijo que necesitaban a alguien que vistiera a los bailarines de Juan Gabriel. Envié una propuesta, me llamaron a Cancún y fue una enorme sorpresa enterarme que también lo haría para el señor Alberto", dice.

Pero, contrario a lo que se pueda pensar, no hubo grandes exigencias. "Sólo me pedía que fueran trajes cómodos, que le permitieran trabajar en el escenario, y que no fueran colores tristes. Le gustaban los colores pasteles y que se hiciera referencia a la cultura mexicana". Al trabajar con el intérprete, Peimbert transformó también su propio ritmo de vida: "Era agotador porque, aparte de hacerle la ropa a él, tanto la de los shows como la que usaba en su casa, debía vestir a las 100 personas que lo acompañaban en los conciertos (...) Aun así, es uno de los trabajos de los que más orgulloso me siento, pues, aparte de darme la oportunidad de conocer a un gran ser humano y un gran artista, siento que, gracias a él, un poco de mi labor habrá pasado a la historia".

EL ALMA JOVEN Así se titularon las primeras tres producciones musicales del cantante y buscaban que su imagen lo reflejara. Siempre con pantalones casuales y camisas estampadas, muy de la época, el futuro Divo de Juárez era la expresión de la sencillez.

TODO SOBRIEDAD A comienzos de los 80, se caracterizó por usar trajes clásicos de dos piezas y, por lo regular, en tonalidades neutras. Luego, todo cambió.

1988. TOQUE DE COLOR Poco a poco fue atreviéndose a usar colores más llamativos en el escenario, aunque en su vida diaria era fanático de las camisetas y los pantalones amplios. "Quiero que la gente me distinga bien", decía.

1990. LE GUSTABA BRILLAR A principios de los 90, cambió nuevamente su estilo y comenzó a utilizar trajes con bordados en pedrería como este, que portó en un concierto en la Plaza México.

EN BOCA DE TODOS Entre sus modelos más atrevidos e icónicos, destacan el conjunto con motivos marinos, mostrado durante el último Festival Acapulco (2012), y el rojo que lució en el homenaje América celebra a Chespirito (2012), clara alusión al disfraz del Chapulín Colorado. En la presentación de la película ¿Qué le dijiste a Dios? (2014), también acaparó todas las miradas con este outfit verde con negro.

