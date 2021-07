Anecdotario: Juan Gabriel y sus noches eternas

Te presentamos un fragmento de nuestro especial de colección, TVyNovelas presenta [ídolos de la pantalla], dedicado a Alberto Aguilera Valadez, el único, irrepetible e inmortal Juan Gabriel, quien pisó el Auditorio Nacional en decenas de ocasiones.

Nadie, como quien presenció casi un centenar de conciertos del cantautor en distintas partes del país, puede describir la magia que solo él desplegaba sobre el escenario... POR JOEL O´FARRILI

Los fanáticos que me anteceden afirman que la mejor etapa de Juan Gabriel en el escenario fue entre 1985 y 1995, cuando su condición física y voz le permitían cantar durante tres horas, sin verse agotado o enronquecer. Yo me quedo con el hombre que, en algunos de los casi 100 conciertos que presencié, vi desgarrarse, cansarse hasta llegar al grado de usar un tanque de oxígeno, en 2013.

“Por ustedes, vale la pena morir en el escenario”. Así lo dijo, consciente del cariño de la gente, ese lastimado Alberto Aguilera Valadez, que subía al escenario para transformarse en el inquebrantable Juan Gabriel.

Público de Juan Gabriel. Foto: Archivo Editorial Televisa

Bastaba con que nuestro divo apareciera en escena para que el respetable se pusiera de pie y le dedicara hasta tres minutos de aplausos, como sucedió en abril del 2015, cuando regresó a la Ciudad de México, un año después de haber sido intervenido del corazón.

De hecho, estuvo varios días en coma, en Las Vegas. “Amores, gracias por tanto amor. Es recíproco”, confirmó. Y como, según decía él mismo: “Hechos son amores y no buenas razones”.

Durante los recitales el cantautor consentía a sus fans; lo mismo bajaba del escenario para cantar su clásico Amor eterno a una abuelita, que compartía el micrófono con los admiradores. En 2005, en un palenque de San Luis Potosí, invitó a una joven admiradora a bailar Hasta que te conocí y, tres años más tarde, ahora en el Auditorio Nacional, convocó, de manera espontánea, a todos los que supieran la letra de Queriendo y no, a que subieran al escenario y cantaran con él.

Juanga confiaba ciegamente en sus fans. Alguna vez puso en aprietos a la seguridad del Coloso de Reforma, cuando bajó del escenario y pidió al quinteto de guardaespaldas, que se alistaban para escoltarlo, que lo dejaran ir solo. “Ellos me van a cuidar, no me van a hacer nada”, les explicaba, refiriéndose al público, mientras dejaba una ola de incertidumbre en los rostros de los uniformados. Efectivamente, avanzó por los pasillos del lugar sin ningún tipo de contratiempo, con espectadores que superaron su euforia y se limitaron a rendirle pleitesía, sólo con miradas y aplausos.

El también productor extendió su generosidad a sus colegas. Gustaba de convocar a otros cantantes para compartir el escenario, daba oportunidad a los nuevos talentos y dejaba brillar a sus propios músicos.

Si a esto le sumamos las 60 piezas que el cantante pedía a su grupo preparar para cada gira, los 80 o 100 elementos en el escenario, y las cinco horas de duración en la mayoría de sus conciertos, en su última temporada en la Ciudad de México, el resultado es un artista y espectáculo inigualables. En mi caso, guardo casi 100 noches únicas, irrepetibles, intensas y almacenadas ya para siempre en la nostalgia. Parafraseando al divo: “Cada vez que las recuerdo, las recuerdo dulcemente, con cariño, con respeto, con amor y admiración”.

