50 años de Juan Gabriel: La historia del disco debut del Divo de Juárez, 'El alma joven'

'La muerte del palomo' marcó su debut como compositor cuando apenas era un adolescente, pero en 1971 Juan Gabriel se convirtió en un artista que dejaría una huella imborrable en la historia de la música, con su álbum debut, 'El alma joven'.

Pero para llegar al 4 de agosto de 1971, cuando RCA Victor publicó el disco, hay que recordar todo lo que vivió Alberto Aguilera Valadez, su nombre real, como estar preso 18 meses en el mítico penal de Lecumberri, acusado de un robo que no cometió.

Juan Gabriel ya había demostrado que tenía un talento único, que llamó la atención del maestro Eduardo Magallanes, quien en aquella época era director artístico de la disquera RCA Victor. Tras una audición donde demostró ser afinado, le dieron un contrato como corista de Angélica María.

Pero tras ganar su primer sueldo como corista, lo invitaron a una casa para que cantara, y debido a que no tenía donde dormir, pernoctó en el lugar, sin imaginar que sería acusado de ladrón. Tal como lo relató en su bioserie 'Hasta que te conocí', en en Lecumberri conoció a Queta Jiménez 'La Prieta Linda', quien era prima de la esposa del General Puentes, director del penal (padre de Andrés Puentes, ex esposo de Tatiana).

A 'La Prieta Linda' lo cautivó con sus interpretaciones y le dio la canción 'Noche a noche', que la intérprete incluyó en uno de sus discos. Esta situación más tarde le abriría a Juan Gabriel las puertas como compositor en RCA Victor, donde otros jóvenes talentos, como Roberto Jordán, grabarían sus canciones.

Ya libre y con ayuda de Eduardo Magallanes y Enrique Okamura, Alberto Aguilera dejó de ser 'Adán Luna' (su nombre artístico en Ciudad Juárez) para convertirse en Juan Gabriel, quien cautivaría desde su primer sencillo 'No tengo dinero', que impulsó las ventas de 'El alma joven' por más de 2 millones de copias.

'No tengo dinero' se convertiría en uno de sus clásicos, grabados en japonés y portugués, y que en sus legendarios conciertos nunca dejaba de cantar. El disco también incluía 'Me he quedado solo'.

Tal fue el éxito, que los años siguientes se publicaron 'El alma joven II' y 'El alma joven III', que nos trajo éxitos como 'Será mañana', '1, 2 y 3, y me das un beso', 'En esta primavera' y 'No se ha dado cuenta'.

Juan Gabriel hizo un guiño a esos tiernos inicios en un popurrí titulado 'Sin dinero y con guitarra', que incluyó en la segunda ocasión que pisó el escenario del Palacio de Bellas Artes en 1997. "Desde 1971 a 1997 y aquí estoy"; "Esos fueron mis principios hace 25 años", dice El Divo mientras no se resiste a bailar en su palacio.

Desde su primer álbum y a lo largo de 45 años, Juan Gabriel se hizo acreedor de todos los reconocimientos que se entregan en la industria de la música. Uno de los que más celebró fue el nombramiento como Persona del Año, durante la entrega de los Latin Grammy en 2009.



NUMERALIA

1800 canciones registradas

150 millones de discos vendidos

24 millones de discos vendidos de sus dúos con Rocío Dúrcal

1500 discos de Oro, Platino y Multiplatino

200 artistas grabaron sus temas

800 millones de reproducciones tienen sus videos... y contando

10 películas y series en las que participó

26 de agosto, última presentación en Inglewood, California

15 mil presentaciones en vivo

