Verónica Toussaint ¡superó 16 quimios! Está lista para un nuevo proceso

Las ganas de vivir de Verónica Toussaint son más fuertes que cualquier malestar que puedan dejarle los agresivos tratamientos a los que se ha sometido últimamente. A través de la línea telefónica, la actriz y presentadora deja colar su entusiasmo y la garra con la que se ha levantado ante las constantes caídas que implica una enfermedad como el cáncer.

Hace poco celebró el fin de un primer ciclo de quimioterapias que la ubican en otra posición; es como una primera victoria luego de seis meses en los que la ciencia y su fe jugaron un papel trascendental. De este proceso y de lo que prosigue ahora nos habla en exclusiva la titular del programa ¡Qué chulada!, transmitido por Imagen TV.

¿Cómo has estado de salud recientemente? El 17 marzo se cumplieron los seis meses de haber comenzado con este proceso. La primera quimioterapia me la dieron el 17 de septiembre, y ahora concluimos estos seis meses de tratamiento. Entonces se cierra este primer ciclo del tratamiento que tenía que ver con 16 quimios. Son 12 blancas y cuatro rojas.

¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las blancas, al parecer, son menos duras porque son una a la semana, y las rojas me las hacían cada 21 días. Tienen diferentes componentes, aunque confieso que las rojas sí fueron fuertes, me tardaba alrededor de siete días en recuperarme.

¿Cómo hacías para integrarte al trabajo después? Los primeros días después de que me las ponían quedaba con una debilidad y un cansancio que no lograba explicar. No hay manera de compararlo con una cruda o con la influenza. Es único el cansancio, entonces, en realidad lo único que podía hacer era descansar, estar en cama o en un sillón… No podía ni quería hablar ni leer ni ver, más que descansar. Tenía una debilidad extrema, no podía abrir una botella de agua o cargar mi bolsa, y esos días me la pasaba en mi casa. Después del sexto día iba midiendo cómo iba mi energía, asistía al programa y luego me regresaba a descansar. La verdad es que para mí el programa, ya cuando tenía más energía, me ayudaba a estar presente, a sentirme feliz, a despejar la mente, sin pensar que me sentía mal. En el canal, mi productor Ulises, las mismas chicas y los técnicos se la pasaron conteniéndome, pendientes de si me venía el golpe de calor, si se me bajaba la energía, de pasarme frutas, agua. Siempre me estuvieron cuidando, y aunque mucha gente decía que en lugar de estar comiendo en pleno programa debería trabajar, a mí me parece superimportante que en la televisión también se apoye este tipo de casos como el mío.

¿Se te llegó a caer el cabello? Sí, se me cayó un montón. No sé qué porcentaje, pero lo estuve cuidando muchísimo; ahora hay una tecnología que para algunos tipos de quimioterapia funciona. No funciona para todas, pero es una tecnología que enfría el cuero cabelludo a un grado, entonces durante la quimio me ponían el casco y todavía me quedaba unas cuatro horas después para que enfriara el cuero cabelludo. Luego hacía terapias intermedias, y diario, en mi vida, me pongo bolsas de hielo en el cuero cabelludo para cuidar el pelo. Ya ahorita se supone que no se tendría que caer, y la verdad es que tengo muy buen porcentaje de pelo que me ayudó a no sentirme enferma.

¿O sea que ya no es como antes que era tan agresivo el tratamiento que el paciente perdía todo el pelo? Es que depende. Hay otras personas que en la primera quimioterapia se les caen los mechones de pelo y entonces deciden raparse. En mi caso, después de 16 quimioterapias, fui un caso de éxito para esa tecnología.

Ya luego de estas 16 quimios, ¿qué más procede? Bueno, seguirá otro estudio que se llama PET (tomografía por emisión de positrones); todavía no tengo agendada la cita, pero en cuanto sea posible me la harán, y con eso medirán cómo va la actividad tumoral, cuánto ha disminuido, y con base en eso se tomará, en su debido momento, la decisión de que se haga una operación. O sea, todavía quedan muchas etapas.

¿Se puede decir que saliste victoriosa de la primera fase? ¡Exacto! La primera etapa que, se supone, es la que físicamente nos golpea más, es la más aparatosa, la más difícil de pasar; ¡ya la superé! Y fue superbonito, porque el último día de mi quimioterapia fue muy cercano a mi cumpleaños, entonces me llegaron muestras y muestras de amor y de cariño. En estos seis meses me sentí muy acompañada, muy contenida, principalmente por mi familia; sin lugar a dudas, por mi novio, por mis amigos y por la comunidad de fans que son personas increíbles que no han dejado de orar, de mandarme regalos y de estar pendientes.

¿Recurriste a una terapia psicológica para tratar el tema emocional? Por supuesto, soy fan de la terapia. Soy hija de terapeuta, así que no es que haya recurrido a una terapia, más bien, ya estaba en eso; lo que hicimos fue trabajar esta prueba en mi vida a nivel psicológico. Tuve, gracias al doctor Horacio Astudillo, una terapia alternativa que hice con nanomedicina, en la que me dieron todos los suplementos, también terapia de arco magnético, que me ayudó a recuperarme mejor de las quimioterapias. Entonces, si tú me ves en estos seis meses, y no supieras del cáncer, jamás te imaginarías que estuviera pasando por el proceso de quimios.

¿Ajustaste tus hábitos alimenticios? Sí, me sometí a una dieta muy rigurosa en la que corté harinas, azúcares, lácteos... Además, no he dejado de hacer ejercicio, no he soltado la meditación ni un solo día.

Esta enfermedad está compuesta por subidas y bajadas en el estado de ánimo, ¿cómo hacías para salir de ese trance? La verdad, sí tuve días muy malos, pero es normal, y hay que pasar por ahí. Tuve días muy enojada, días tristes, días en los que me sentí frustrada; sin embargo, nunca pasé por el momento del “¿por qué a mí?”, al contrario, más bien me preguntaba “¿Para qué a mí?”. Y desde ese punto he estado trabajando; cuando he estado mal, pues lloro, y con la ayuda de mis amigas y de la meditación salgo adelante. Me parece que en este proceso, la meditación nos hace combatir el tema físico y el mental, que es más intenso todavía.

Quizás el problema de otros pacientes es atormentarse con el “¿por qué a mí?”... Claro, y cada quien tiene su proceso de cómo enfrenta la situación, y tiene que ver cómo hemos sido educados. En mi caso, vengo de una familia muy amorosa en la que los momentos críticos nos unen y nos hacen echar p’adelante. Recuerdo cuando le dije a mis familiares que teniéndolos cerca podía atravesar lo que sea. Y en los días duros y difíciles me he dejado caer, he llorado, me he sentido mal, he mentado mad..., pero también le he hecho caso al cuerpo. No todo ha sido miel sobre hojuelas, que me vean en la televisión sonriendo es un esfuerzo muy grande que hago, porque a mí me da vida el trabajo, pero no significa que haya sido fácil.

¿Eres de las personas que asociaba el cáncer con la palabra muerte? Es que no hay manera de no asociarla. Es una palabra que no queremos escuchar, que no queremos que le pase a nadie, y entonces siempre nos va a asustar. El que diga que no, está mintiendo.

Luego de estos seis meses, ¿consideras que eres otra? Por supuesto que he cambiado muchísimo. Así como cambié los hábitos alimenticios y mentales, creo que me falta mucho camino por recorrer y entender. Todavía estoy como sobreviviendo de la revolcada de la ola, entonces, aún no comprendo dónde es p’arriba…

¿Cuál es el mensaje para las personas que enfrentan una situación similar a la tuya? Considero muy importante acercarse a los médicos adecuados; primero, la ciencia me parece que es una herramienta clave. En mi caso, ha sido fundamental la compañía del doctor Astudillo, sus tratamientos... Yo recomiendo también la meditación y el apoyo de la familia, los amigos y la pareja. ¿Saben qué es importante? El hecho de no hacerse los fuertes; creo que es muy bonito estar acompañado, porque sí es una prueba muy dura.

Al final, todos somos débiles en cierto punto… Más que débiles, somos vulnerables. Prefiero pensar que todos en la vida vamos a pasar por un momento complicado, no importa cuál sea, y se necesita mucha fuerza para mostrar esa vulnerabilidad.

¿Tu ritmo de vida también ha cambiado por completo? Sí, es que no tengo energías. Me cuido mucho, entonces prefiero guardar esa fuerza para ir a trabajar. De repente voy un ratito a una cena, pero me canso pronto; ahora que se me quiten los estragos de la última quimio espero que esa energía se empiece a regularizar y retomar mi vida. Sin embargo, no he dejado de trabajar, he rechazado un montón de proyectos bien bonitos, de teatro, de cine, de series, justamente por esto, pero la verdad es que es algo que me tocaba vivir, y pues ya está.