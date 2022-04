"Trabajo para sentirme viva": Jacqueline Andere tras 66 años de trayectoria

Verla en el escenario es una maravilla, en serio. Y es que para representar dos horas de la obra 100 m² o el inconveniente, Jacqueline Andere ha recorrido 66 años. Bueno, no sólo para este montaje; ha dejado la vida en múltiples obras de teatro, infinidad de telenovelas y otro tanto de películas en las que ha trabajado. Dice haber recibido ya todos los premios habidos y por haber, y que sólo conserva unos pocos. “Una Diosa de Plata y otros; no quiero dejarle todo eso a mi hija cuando tenga que irme; no tendría dónde guardarlos”, comenta y ríe.

Hace unos días, Susana Alexander me comentaba que ya no quiere trabajar, pero que debe hacerlo para mantener a sus perros... Afortunadamente, el tema económico no es lo mío, yo trabajo para sentirme viva, sentirme útil; el teatro me da vida, aunque es cansado, y sí, esclavizante, pero sólo son tres días a la semana, y cuando hay función doble termino muy cansada, por eso es por lo que despierto tarde, y bueno, porque soy un poquito desvelada. Si no trabajo, no sé, sentiría que ya no estoy, que ya no… ¿Me explico?

Comenzó su carrera siendo una niña, recuerda: “Tendría 16 años, estaba por irme a estudiar el High School a Estados Unidos, pero ya iba a Televicentro y pedía oportunidades de extra. Mi primera escena con diálogo fue un grito: ‘¡Aaay!’, y luego, era una empresa relativamente chica; iba a la oficina de don Luis de Llano Palmer y le pedía que me ayudara. ‘Ahorita no tengo nada, pero regresa la próxima semana’, me decía. Y cuando iba, él mismo me entregaba los libretos.

De los 70 años de telenovelas, 66 he estado, pero no crea que siempre como protagonista, no, era la damita joven, junto con Blanca Sánchez, Julissa... las de la época, pues. Tardé 10 años en llegar a mi primer personaje importante”. Dice que estando en México, en esa época se saltaba algunas clases, y con su nana se escapaba al cine. “Iba todos los días; yo quería ser una María Antonieta Pons, una Libertad Lamarque, una Silvia Pinal, y al final tuve la oportunidad de trabajar con todas ellas.

Pero usted “construyó” a una Jacqueline Andere única, irrepetible, con una trayectoria envidiable; ha hecho de todo... Hasta teatro musical; en una obra canté con Plácido Domingo; hice can-can, donde también cantaba. También quise ser cantante.

¿Por qué no grabó discos? Creo que no tenía la voz para hacerlo, pero en el teatro me defendía bien, hasta eso.

La actriz comenta que ahora lo único que le puede un poco de regresar a los escenarios teatrales es que no podrá comer con su hija, Chantal, ni ver a sus nietos, Natalia y Sebastián.

¿Vale la pena el sacrificio de no ver a sus nietos? Los veré entre semana. Le digo que el teatro me da vida, me hace sentir útil, por eso sigo trabajando, y esta obra es una hermosura de texto.

“ERA RETEBUENA ORGANIZANDO PACHANGONES”

Comenta ser una gran anfitriona, que las fiestas en su casa del Pedregal eran memorables, que iban sus mejores amigas: Norma Lazareno, Luz María Aguilar, María Victoria, “y una vez me hizo el favor de asistir Marco Antonio Muñiz. ¡Uy, era retebuena organizando pachangones! Recuerdo que hacía una fiesta tres o cuatro días antes de la Navidad. ¡Uy, qué tiempos!”.

¿Y por qué ya no? Me mudé a un departamento hermoso pero pequeño, y bueno, la pandemia nos rompió eso de juntarnos una vez al mes. Ya casi no salgo, y me gusta estar en mi casa; en serio, lo disfruto mucho. Siento que ya salí todo lo que tenía que salir, que ya viajé todo lo que tenía que viajar. Ahora en verdad me gusta estar en mi casa.

¿Cómo es un día en su casa? Me despierto tarde, tomo mi café y leo el periódico; leo mis libros que dejé a medias por los ensayos; veo series, me gustan mucho las series inglesas, ¡ah, y tengo mi Alexa! y le digo: “¡Alexa, ponme música! No, esa no me gusta”. Y me pone a Frank Sinatra, Tony Bennet, Edith Piaff, Marco Antonio Muñiz... Le digo, soy muy musical.

Se parece mucho al personaje de la obra... Sí, ¿verdad? Tengo mi mundo, mis cosas… Busque en Wikipedia y ponga Jacqueline Andere, ahí vienen todas las telenovelas, las obras de teatro, las películas y póngalas; porque a diferencia de los cantantes, a los actores nos olvidan; olvidan que hice una película que se llamó Yesenia, que fue un rotundo éxito en Rusia y en China, y cuando fui al segundo país, me hicieron homenajes y fiestas. María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar es su nombre real. Jacqueline Andere es la actriz, la gloriosa actriz que el público aplaude de pie cada fin de semana en la puesta en escena 100 m² o el inconveniente, una joya de la cartelera en la CDMX.