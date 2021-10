Susana González habla en exclusiva del reto de su nuevo protagónico en 'Mi fortuna es amarte'

Sin buscarlo ni procurarlo, después de seis años, Susana González vuelve a un rol protagónico con un personaje que nunca ha interpretado en sus 25 años en los melodramas. Recordamos que de villana es buenísima, pero también como buena logra ganarse el cariño del público.

Ahora, en la telenovela Mi fortuna es amarte, hará a una ama de casa y será pareja de David Zepeda, con quien nunca había trabajado. La actriz revela que después de encarnar a Renata Cantú en Imperio de mentiras, no aceptó varias propuestas de productores de Televisa porque aún sentía la energía que le dejó ese rol de una mujer con trastornos psicológicos, hasta que le llegó la oferta para trabajar en la nueva producción de Nicandro Díaz.

¿Cuántas emociones a flor de piel por comenzar esta telenovela que te trae de nuevo a los protagónicos? Estoy emocionadísima, con muchas ganas de ver el resultado en pantalla; el rompecabezas de los personajes, porque por supuesto que convivimos en el set todos, vemos algunos pedacitos de las escenas, leemos los libretos, pero ver ya el resultado final con el vestuario, diseño de imagen, el arte, la música, la ambientación y la escenografía, es algo que vamos a disfrutar tanto como el público en sus casas.

¿Eres de las actrices que les gusta verse en pantalla o te desagrada? Antes me chocaba verme porque me ocasionaba mucho temor, era muy crítica y severa conmigo misma; no era una crítica que me construyera, que me hiciera cambiar las cosas para mejorar, y no me gustaba verme para nada en la televisión. Ahora me encanta, no verme a mí, sino ver el proyecto completo, porque hay escenas que lees pero no ves, y te pierdes de las cosas interesantes que están haciendo tus compañeros. Aprendes también a conocer más a los personajes, y formas más la idea que tienes de uno u otro personaje, y ya si salgo yo en alguna escena, apago el televisor (risas). ¡No es cierto! Aprendí a disfrutarme mucho más, a gozármela, y si veo algo que tenga que modificar, lo voy ajustando.

¿Cada personaje que te toca interpretar lo asumes como un reto o ya es fácil para ti luego de tantos años de carrera? No, nada es fácil. Ahora me tocó interpretar a una ama de casa, y qué difícil es, muy complicado, porque damos por hecho que una ama de casa hace lo que tiene que hacer dentro de sus labores domésticas y no se cansa; eso no es cierto. Mujeres que parecen muy comunes pero no lo somos, porque me incluyo. Somos mujeres que siempre estamos llenas de actividades y tenemos que ser polifacéticas, porque te conviertes en psicóloga de tus hijos y de tu marido, cocinera, planeadora de eventos, llevar la logística de una casa; llevas tantas cosas, que te conviertes en el pilar del hogar. Las amas de casas somos mujeres que vivimos momentos intensos dentro de la casa, lloramos, nos reímos, tenemos metas, y muchas veces dejamos de cumplir nuestros sueños por hacer valer el de los demás.

¿Qué características de tu personalidad le impregnaste a tu personaje? Me gustó mucho cuidar, alimentar, guiar, apapachar, ser amorosa. También vivo a diario el aprendizaje, que pese a que son tus hijos, son diferentes a ti, y que aunque estén recibiendo tus valores, tu educación y parte de tus ideas, te das cuenta de que son seres diferentes y que están luchando por ser personas independientes. En casa y en la telenovela te enfrentas a esas personalidades fuertes que van desarrollando, y son parte del acompañamiento que debes tener con ellos, y de tu propio crecimiento como ser humano; tienes que soltar para que tus hijos crezcan y sean independientes; cuesta muchísimo, porque siempre estás preocupado porque ellos estén felices, y en el camino es inevitable que les sucedan cosas que les van a doler, y a uno como mamá también le duele, pero uno debe acompañar y soltar.

¿Qué tan buena ama de casa eres? Me esfuerzo al máximo, pero son tantas cosas las que tienes que hacer dentro de un hogar, que es interesante y agotador a la vez. Trato siempre de hacerlo bien, pero a veces se me olvidan cosas, y a veces siento que no soy buena mamá, pero mis hijos me dicen que yo soy la mejor mamá del mundo.

Y ese rol de ama de casa se te puede complicar más porque eres una artista… ¿Cómo haces para no descuidar a tus hijos? Por eso combino ambas facetas, termino de hacer un proyecto y me doy un tiempo para irme a casa a estar con mis hijos y reencontrarnos. Ya es parte de mi ciclo trabajar y luego tomar una pausa de unos meses. También trato de no llenarme de cosas, invitaciones y compromisos sociales que me roben espacio con mis hijos; en el medio siempre te salen invitaciones, pero no las acepto, porque si no, no vives.

David Zepeda comentó que siempre quiso trabajar contigo, ¿también te pasó igual? Sí, siempre lo he visto en los pasillos y me ha llamado la atención la personalidad que le ha puesto a los proyectos que ha hecho, es un hombre muy varonil, muy atractivo y es muy bueno en lo que hace. En este personaje en especial de Mi fortuna es amarte, creo que va a captar mucho la atención del público por toda la energía que proyecta. En 27 años que tengo en Televisa, jamás había tenido la oportunidad de trabajar con él, y me agrada, porque también es una persona a la que yo le puedo proponer cosas y las acepta con buen ánimo; me siento muy segura y confiada porque nos ayudamos mutuamente. Un personaje no es solo, siempre está en pareja manejando energía con el otro.

Tus últimos personajes en telenovelas son totalmente opuestos, ¿procuras eso? Sí, me gusta estar motivada a venir todos los días a grabar, a investigar, a conocer y a construir cada personaje que voy a interpretar desde cero. Selecciono a través de lo que quiero hacer y la energía que sienta en el momento, lo que se me antoje y lo que me motive. Hubo varias invitaciones para hacer otros proyectos con productores muy queridos y eran personajes muy atractivos, pero sentía que no era el momento de regresar, que estaba muy corto el tiempo que pasó con el rol que interpreté en Imperio de mentiras, y todavía tenía ese energía; estaba confiada en que luego llegaría otra telenovela, y llegó.

Comentaste que te interesaba más un buen personaje que un protagónico, ¿conseguiste ambas cosas? Sí, y es lo que me parece interesante. Yo no busco protagónicos, sino personajes interesantes. A veces me gustaría que se le quitara el título de protagonista a uno para que simplemente el público vea tu trabajo y no te presionen más por ser protagonista; hay una cierta presión que no debería existir.

