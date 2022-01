"Soy una mujer más madura": Michelle Vieth volvió a las telenovelas plena, feliz y aún 'traviesa'

Michelle Vieth se quedó atrapada en las telenovelas juveniles que la catapultaron a la fama. Luce casi idéntica, el mismo rostro de Mi pequeña traviesa y hasta una cinturita de las mismas medidas de cuando protagonizó Soñadoras. La actriz no deja de sonreír y bromear en los camerinos del Foro 9, en el que se graba Mi fortuna es amarte, el melodrama que la trajo de vuelta a Televisa.

“Ya no soy pequeña, pero sí traviesa”, dice en la entrevista que concedió a TVyNovelas entre escena y escena del dramático familiar transmitido a las 8:30 p.m. por las estrellas. La acapulqueña confesó que trabajaba en el hotel familiar que tiene su familia en Acapulco cuando fue descubierta para ser actriz, a los 15 años; en ese momento dejó de tender camas en las habitaciones de los huéspedes y se mudó a la Ciudad de México a escribir su historia en la Fábrica de sueños.

¿Cuántos años sin hacer telenovelas? La última la hice en el 2013, hace ya bastante tiempo, así que ya me tocaba.

¿Por qué haces que te extrañemos tanto? Fue una etapa diferente en mi vida, me convertí en mamá por tercera y cuarta ocasión; entonces, como ya había hecho dos telenovelas embarazada, decidí tomar un tiempo aparte para poder disfrutar la maternidad de otra forma. Todo se dio, yo acababa de terminar mi última telenovela, que fue La otra cara del alma, en 2013, y me embaracé de mi hijo Kiki; en ese entonces estaba viviendo en Estados Unidos y se dieron las cosas para que este embarazo ocurriera en un tiempo en que no estaba trabajando. Luego tuve a Keika y me encantó la experiencia. De Leandro me embaracé haciendo La madrastra, y de Michelle, en Mundo de fieras... Entonces, fueron experiencias distintas pero hermosas. Pero ya regresé, por la puerta grande y en casa.

¿Qué tiene de diferente tu personaje en Mi fortuna es amarte con los que has hecho? Cada uno de los personajes que he hecho se han caracterizado por ser distinto. A lo largo de mi carrera de 25 años me he enfocado en que cada uno de los roles tenga personalidades distintas y hacerlos ver diferentes, desde la creación hasta el trabajo con los escritores y directores. Todo es un proceso que se va haciendo con el tiempo de forma minuciosa para construir los gestos, los movimientos y hasta la forma de caminar. Nunca había hecho una doctora, es la primera vez que hago un trabajo médico; me enfoqué en hacer algo muy alejado a lo que el televidente está acostumbrado a ver. Lo que más me gusta es que es una telenovela tradicional, esa que tanto nos piden y el público extraña; esta es una telenovela de las de antes.

¿Cómo describes a tu personaje? Es esa amiga incondicional con la que siempre puedes contar; es fiel, pero te dirá las cosas con la verdad y no hará un cuento chino. Es muy frontal y honesta, pero sin lastimar y ser mala. Ella dará sorpresas en la historia.

¿Eres así en la vida real? Sí, claro. Yo soy al cien por ciento en todo lo que haga: cien por ciento mamá, modelo, bailarina, actriz... Le he transmitido a mis hijos que siempre hay que hacer las cosas dando lo mejor de ti; si no es lo mejor, ni lo hagas.

Ahora que estás en una nueva telenovela, ¿viene el quinto hijo? No, no, espérate (risas). Sería el décimo segundo, porque es mi décimo segunda telenovela, y las novelas son como los hijos. Pero no, yo estoy feliz y a manos llenas con mis cuatro hijos. Estoy soltera y explorando este lado diferente de mi vida, disfrutando mi trabajo, mi familia y cada momento que se me presenta. Soy una mujer más madura con experiencias vividas, y actualmente con el privilegio de poder estar trabajando.

¿Es difícil hacer un balance entre tu carrera y criar cuatro hijos? Es la primera vez que me toca trabajar con los cuatro. Yo regreso a mi casa y tengo que checar tareas, hacer de cenar, atenderlos, levantarme antes que ellos para prepararlos para la escuela y luego venirme a trabajar. Las mamás de hoy en día somos luchonas, trabajadoras, sin miedo... Afortunadamente cuento con el apoyo de la familia y de mis propios hijos; ya los mayores ayudan a los más pequeños, y esa es la dinámica. Para ellos es un gusto que mamá salga a trabajar, y les encanta que esté en la televisión.

¿Cómo va el negocio del hotel que tienes en Acapulco? Es de mi familia, siempre lo hemos tenido. Ahí pasé la pandemia, estaba viviendo allá, pero me regresé a la Ciudad de México por los compromisos laborales. Mis abuelos son los que se encargan de eso.

¿Te ha tocado atender el hotel? Claro, desde chiquita aprendí a hacer muchas cosas. Fui camarera, recepcionista, estuve en la cocina y en la limpieza.

¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? Plena, disfrutando lo que por tantos años sembré; siento que es una época de cosecha en el ámbito profesional, familiar y de mujer. Es un agradecimiento y un crecimiento diario.

Ya no eres pequeña… ¿pero sí traviesa? Sí, lo pequeña se puede quitar, pero lo traviesa no, eso nunca se quita. Siempre voy a conservar esa alma traviesa, porque es mi esencia.

