“Solo le pido a Dios más tiempo”: Andrés García está dispuesto a vencer la cirrosis

Andrés García tiene malos días, como si la vida le estuviera cobrando todos sus años de gloria. Ya no puede estar solo, y Margarita Portillo, su incondicional, se vuelve capitán en ese barco inmenso que son las grandes memorias de uno de los primeros actores que sobrevivió a todo, incluido a él mismo. TVyNovelas habló con el consentido de Dios en un día de mejoría en este tiempo de enfermedad y dolor insoportable por la cirrosis que atraviesa.

Tuvo una semana difícil, pero ya se le escucha más recuperado... Pues no sé si más recuperado, pero sí más encabr…, esta enfermedad es la peor del mundo, y te lo digo yo, que he tenido cáncer en los testículos, me han dado balazos, tengo huesos rotos, me he caído de trapecios y, sin duda, esto es lo más desagradable del mundo. Todo el mundo habla de cirrosis y nadie tiene cirrosis.

Además, usted tiene el umbral del dolor alto, ¿no? Sí, yo aguanto bastante, pero puedo con el dolor, mas no con la incomodidad; ni siquiera sé cómo explicártelo sin que suene mal...

¿A qué se refiere? Te la pasas en el baño, de la mesa a cag…, literal, porque ya descubrí que lo que pasa con el hígado al deteriorarse, es que hace su función más rápida, entonces ni comes en paz ni vas al baño en paz; igual le sirve eso a los doctores, yo tengo miedo hasta de tomar agua.

Andrés García alarma al decir que vive sus últimos días

¿Todavía siente que son los últimos días de Andrés García? Te voy a decir la verdad, ya llevo como un mes sintiéndome así, y hoy me levanté con un poco más de fuerza y ánimo, hasta pensé: “A lo mejor la libro”… No se lo dije a nadie, pero justo ahora siento que me voy a quedar a dormir aquí en el baño.

¿Aún sigue comiendo cosas que le gustan? No, me pusieron una dieta especial, pero ni así; tengo que comer cosas ligeras y no puedo comer ni jamón ni embutidos, y Margarita no me deja tomar Coca-Cola.

¿Ya ha dado instrucciones por si las cosas no siguen bien? Aquí las instrucciones sólo se las doy a Margarita, pero ella parece un sargento de infantería; yo solamente estoy viendo cómo le voy a hacer y cómo va fluyendo todo. Mientras tanto, te puedo decir que tengo un amigo que también tuvo cirrosis y se suicidó, no aguantó ese tipo de vida, y ya, lo resolvió.

¿En esta etapa conoció a sus verdaderos amigos? Sí, me ha hablado muchísima gente, yo creo que porque piensan que ya me voy a morir, y a lo mejor sí, me voy a morir pronto y sólo se quieren despedir.

¿Le asusta la muerte? No, yo tengo una teoría diferente, creo que la muerte es como un enemigo que puede llegar a ser tu amigo. En la vida real he tenido muchos enemigos, nos hemos desbaratado y hasta la casa nos hemos destruido, pero hemos terminado siendo amigos, así que a la muerte hay que verla a la cara para saber cómo va a ser la cosa; además, estoy seguro de que hay otra vida.

¿Hay algo que le falte por hacer? Tengo ganas de hacer mi historia; ahora que tengo que estar en cama casi 20 horas al día, he visto todas las series y no ha habido una sola que le llegue a todo lo que yo viví. Me gustaría supervisar mi historia y hacer algo fuera de serie, de eso hay que ver si Dios me quiere dar las fuerzas, y también tengo que hacer algún casting para que me lleguen al tipo que yo tenía a los 20 años; mis proyectos le dieron la vuelta a todo el mundo.

En una entrevista sobre su epitafio, usted nos dijo que quería algo así como que no eran huevos al gusto, sino al gusto de mis huev... ¿Sigue siendo así? Sí, la idea sigue siendo igual o muy parecida: yo no vivo como obligan a vivir a todo el mundo; desde los presidentes hasta los choferes, todos hacen cosas que no quieren, y yo decidí desde muy joven que no iba a ser así, iba a vivir para mí y no le iba a dar explicaciones a nadie. A veces muy poca gente lo entiende, pero así es. De todos modos, ya pasé los 80 años y ya no me puedo quejar; si me muero mañana o pasado, bien tocado.

¿Será que a su funeral llegan muchas viudas? No, yo sólo espero que no me caigan una encima de otra, porque ya no puedo.

¿Le aparecerá algún hijo no reconocido? No, nada que ver; los hijos terminan siendo otra cosa al final.

¿Valió la pena ser Andrés García en esta vida? ¡Claro que valió la pena! Cuando uno todavía se puede encabr…, es porque nos queda aliento, ganas y vida.

