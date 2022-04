Se puso de moda robar casas de famosos: Silvia Pinal, Camil, Angélica Rivera y más

Otras víctimas... 6

Don Ignacio López Tarso fue objeto de robo de pertenencias en su domicilio cuando él no estaba en casa. A Alfredo Adame, con todo y su fama de hombre rudo y experto en artes marciales, también lo visitaron “los ratones” desafiando el peligro de encontrarlo, pero no estaba en su mansión. El productor Juan Osorio fue víctima de robo en su casa hace poco más de dos años. Se llevaron buen botín que el productor no recuperó.