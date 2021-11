Roberto Manrique confesó que es gay en un acto de amor propio, pero tuvo miedo

Fue a finales de agosto que el actor ecuatoriano Roberto Manrique, conocido por sus interpretaciones en las novelas de Telemundo, anunció a sus seguidores, a través de un video, que era homosexual y hasta tenía una relación de siete años con otro hombre. Estas declaraciones causaron estragos entre sus fanáticas, pero a la vez despertaron una cadena de mensajes de apoyo por parte de personas que le hicieron ver que sus preferencias en la intimidad no debían discutirse, pues lo más importante era su talento y calidad humana.

Dos meses después de su desahogo, el artista de 42 años comparte con TVyNovelas los motivos que lo llevaron a sincerarse y cuáles temores invaden su mente después de la confesión.

¿De dónde sacaste fuerzas para hablar de tu orientación sexual? No tuve que sacar fuerzas porque así no fue el proceso. Un día me desperté, sin planearlo, tuve una meditación como todos los días, pero en esa ocasión fui muy profundo y se me reveló; visualicé que hay aún un camino que recorrer en mí, que es el amor propio, amarme más al cien por ciento. Entonces salí a correr y en ese andar conecté con que ese amor propio que me faltaba estaba conectado con un aspecto de mi vida que tenía resguardada, y era mi sexualidad que la tenía aún blindada de redes y medios.

¿Qué personas lo sabían? Mi familia, mis jefes, mis compañeros, amigos, productores. Tú me podías conocer en ese momento, y si te veía y andaba con mi novio te lo presentaba.

¿Roberto Manrique salió del clóset? ¡No! Yo no usaría esa frase porque nunca estuve en un clóset. Sólo no sabían la prensa y las redes sociales, porque hasta los fans más allegados lo sabían, ya que algunos se han quedado en mi casa con mi novio.

¿Entonces la decisión vino desde el amor propio? Es correcto. Para mí, en esta vida lo primero que debemos hacer es lograr amarnos nosotros mismos para luego amar al resto, ser tolerantes, ser buenas personas y todo lo que sigue. Hice la declaración con toda la honestidad y tranquilidad del mundo; incluso antes, cuando pensaba que algún día tendría que llegar el momento para hablar públicamente de mi sexualidad, me atacaban las dudas por cómo se vería afectada mi profesión.

¿Te daba miedo en ese aspecto? Sí, sobre todo pensaba en las consecuencias que podría acarrear en mi carrera artística.

¿Pensaste que se te cerrarían las puertas? Sí, y aún no sé si eso puede llegar a pasar.

¿Te queda la duda? Sí, pero ya no me importa, y esa es la diferencia. Lo tengo en duda, pero no le presto atención. Si el que se me cierren las puertas es una consecuencia de que yo me ame más, bienvenido sea, primero soy yo. Ya no me interesa si voy a perder seguidores o voy a ganar, si no me van a contratar, si me van a encasillar; eso no tiene importancia, ahora yo me amo más.

¿Este pensamiento te lo dio la madurez? Este pensamiento, en este momento, de la manera en que se dio, tiene que ver con muchos años de trabajo interior, es como un cúmulo de todo lo que he vivido anteriormente, que trajo como fruto madurez, trabajo interno, solidez emocional, madurez en la relación que tengo y otros factores que me ayudaron a dar este paso.

¿Tu entorno y tu pareja te apoyaron? Sin excepción.

¿Le consultaste a tu novio? Sí, y fue muy bonito, porque él me acompañó a hacer el video en el que expresé mi sexualidad; fue muy emocionante y emotivo. Después lo vio mi mamá, lo mandé al chat familiar, a un par de amigos, y recuerdo que también una de las primeras personas que le dije del video fue a María Elisa Camargo.

¿Estás muy enamorado? ¿Se me ve en los ojos?

¿Has pensado en boda o no crees en el matrimonio? Aquí viene una parte muy interesante, porque sí decidí expresar abiertamente mi sexualidad, pero sigo teniendo una vida privada. Entonces, digamos que si habrá boda… sigamos teniéndolo en misterio.

