Reyli Barba, de fiesta: Seis años sobrio y sano

El gigante chiapaneco está de regreso. Y justo en el primer segundo del 2022, todas las plataformas musicales lanzaron su primer sencillo, y en medio de los brindis por el nuevo año, se inunda de amor y viene dispuesto a todo. Sano, visiblemente feliz y consciente de que la vida le está dando una lección, Reyli Barba nos confiesa que decidió sacar todos los muebles de sala y comedor y acondicionó un estudio de grabación para crear nuevos temas y generar una nueva experiencia para presentar su nueva producción.

El cantautor, de 1.94 m de altura, compartió con TVyNovelas que el proceso creativo que tuvo para la consolidación de este material partió de la conciencia, de su gran necesidad de dejar algo con sus letras, del profundo amor que tiene por Tatiana, su actual pareja, y el fuerte golpe del duelo tras el fallecimiento de Pacho, su perro y compañero de mil batallas.

“ME TUVE QUE CONVERTIR EN TIERRA Y SALIR DEL OTRO LADO”

Contigo quiero es el primer sencillo de 12, como Reina maya y Algo me dice, que serán presentados a lo largo de este año con una particularidad, cada estreno se realizará en un día específico de cada mes. La fórmula musical de Reyli viene reforzada; es evidente su evolución como músico, y tiene detrás un trabajo lírico impecable que el compositor atribuye a un milagro de vida.

¿Cómo diablos hiciste esto? Considero que crear (Contigo quiero) es un milagro, porque fui al fondo de todo. Desde niño tengo una buena relación con la tierra y fui muy bueno pescando lombrices, creo que de ahí viene todo. Yo toqué el fondo (metafóricamente) y me tuve que convertir en tierra y salir del otro lado… Para llegar a este momento fueron muchos años de crisis.

Barba reconoce que su adicción por el alcohol le hizo subir una pendiente llena de obstáculos que hoy está superando y que ve como un renacimiento. “Gracias a Dios, sí. Son seis años viviendo ‘solo por hoy’. Y me siento bien, tengo 30 kilos menos; el cerebro se desinflama cuando dejas de beber. Volver a dar un paso y dejarlo todo me permitió reconstruir y sacar canciones que tienen que nacer. Todo lo que escucharán está grabado desde el fondo. Mi voz está más sana, es más potente, muy afinada. Un espíritu sano hace que cantes muy diferente; me he vuelto hipersensible y adoro tener estos sentimientos a flor de piel. Esta hipersensibilidad no me llevará al alcohol, hoy me siento muy vivo y contento de estar así”.

Tu propuesta musical es un sonido clásico pero fresco… Siento la necesidad de llevar mi contenido a buen puerto, quiero que mis canciones sanen y limpien el espíritu, ser una bocanada de esperanza.

“LO IMPORTANTE COMO MÚSICO ES NO DUDAR DE TU ESENCIA”

Te escuchamos con una lírica muy madura. Sin afán de molestar a nadie, no estás haciendo pizzas musicales... Nunca he criticado ningún género porque amo la música. Vengo del rancho, aprendí música rural, y lo importante como músico es no dudar de tu esencia, porque al momento de crear, no me voy por lo que está pasando; el éxito de los demás nos beneficia a todos. Llevo 33 años de hacer música, y hoy tener un espacio para crear y grabar es una bendición.

¿Tu línea emocional para componer no ha cambiado nada? Creo que ahora tengo ocho sentidos, están creciendo y me siento muy sensible.

Unos le llaman madurez, ¿qué te ha dado ésta últimamente y de qué te arrepientes? Me arrepiento de muchas cosas, pero las vamos superando y vamos pidiendo perdones. Ante todo, agradezco el estado en el que estoy de salud y conciencia que ahora vivo. Agradezco tener un “familión”, porque cuando todo parecía más difícil, mi hijo se envalentonó y se vino a vivir conmigo. Estoy creciendo con él. En algún momento pensé: “Esto es mucho para mí”, pero Dios me dijo: “Ahora es cuando, si cuando no los tenías no te bajaste del barco, es el momento para hacerlo”.

Con este recorrido en tu vida, ¿ya sabes qué es lo que quieres? Pocas veces sé lo que quiero, pero la mayoría sé lo que no quiero. Ahora lo que no quiero es tener tanta información, la que te dan en las redes sociales, las plataformas, mejor me reservo escuchando música y viendo lo que necesita mi alma. El mundo antes de la pandemia estaba en otra frecuencia, y creo que la crisis nos dio la contención y eso nos sirvió; cualquier contención en la vida da resultados positivos.

En retrospectiva, ¿Reyli afirma que su madurez irrumpe en todos los aspectos de su vida? A mis 49 años de edad todo se canta diferente. Los años te hacen una persona más sensible y tienen ese maravilloso néctar de poder sentir más todo lo que toca hacer; empiezo a tomar muchas de mis decisiones en cámara lenta, y eso te permite hacer cosas que cuando iba a correr no las veía, no me percataba de esas versiones insanas que no te dejan nada. Ahora puedes escuchar lo que grabas hasta cien veces.

¿Qué les deseas a los lectores de TVyNovelas para este 2022? Un año luminoso, sano, de reflexión y acción, pero no hay que dejar de reflexionar… Los encierros nos hacen entender todo, te lo dice un experto en encierros.

