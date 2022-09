¡Promete ser un éxito! 10 claves de 'Mi secreto' que debes saber

VUELVE ERIC DEL CASTILLO 8

Pasaron cinco años para que el primer actor regresara a las telenovelas; desde Mi marido tiene familia (2017) hasta la fecha estaba distanciado del género, enfocándose en series como La doña y Esta historia me suena. “Me siento muy contento de que me sigan llamando, de que sigan confiando en mi trabajo y me regalen personajes que la gente en casa pueda disfrutar”, nos dice don Eric, que interpreta a un sacerdote.