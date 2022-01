Por primera vez, Claudia Martín narra cómo superó su divorcio: "Soy más fuerte de lo que pensaba"

Luego de la polémica separación que tuvo con el productor Andrés Tovar, Claudia Martín decidió darle vuelta a la página y seguir adelante con su vida, apoyada de su fuerza interior, de sus seres queridos y haciendo frente al nuevo reto que se le presentó en su carrera como actriz tras ser elegida para protagonizar la nueva versión de Los ricos también lloran.

En exclusiva, la joven oaxaqueña habla de este gran proyecto y también de cómo ha logrado salir adelante luego del divorcio: “Yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije: ‘de aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante…’”.

¿Cómo te ha ido en las grabaciones de Los ricos también lloran? Bien, ha sido un gran reto, grabamos a ritmos muy pesados, de lunes a sábado; somos 200 personas que estamos ahí, cien por ciento comprometidas porque es un proyecto muy ambicioso, estamos filmando en formato de cine y se está cuidando mucho la fotografía y cada detalle. La verdad, me he sentido muy cobijada por todo el equipo, por mis compañeros actores, por los directores, el equipo técnico y por toda la producción, estoy feliz y agradecida.

¿Qué significa para ti protagonizar una telenovela que en su momento fue un gran éxito con Verónica Castro? Pues al inicio me sentí muy nerviosa, pensé en el peso que ello implicaba, pero al final comprendí que era una oportunidad única, que estaba cobijada por el productor Carlos Bardasano –con quien es la tercera vez que tengo la fortuna de trabajar–, y que la empresa me había confiado este gran personaje. Sé que es un gran reto, pero también sé que no estoy sola, que me cuidan, que los guiones están superbién escritos, la adaptación está bien hecha, así que me he dejado fluir.

¿Tuviste la oportunidad de ver la versión anterior? No, decidí no ver nada para evitar el tema de las comparaciones, incluso conmigo misma. Esta versión es superactual, hay personajes y tramas nuevos, muchas cosas cambiaron en 40 años, y lo que yo quiero es hacer mi versión de Mariana Villarreal; obviamente me he ido nutriendo del trabajo de los demás, de la interacción con los otros personajes.

¿De qué va tu personaje? Es un personaje padrísimo, llegó a mi vida en un momento que no lo esperaba, y cuando me dijeron que me había quedado después de hacer el casting, me emocioné mucho, me dio mucha alegría y satisfacción. Mariana es una chava transparente que no tiene pelos en la lengua, es superhonesta, siempre intenta tener una sonrisa a pesar de las adversidades, porque vive tragedia tras tragedia, pero es muy echada para adelante; creo que es un gran ejemplo de lo que puede ser una mujer hoy en día, porque sí sufre, pero se repone. Es un personaje muy fuerte, y lo más bonito es que no pierde su esencia.

¿Qué tal la química con Sebastián Rulli? Muy buena, Sebas es un actor profesional, con muchos años de trayectoria, y además es muy buen compañero, es el capitán de este barco, nuestro guía, quien pone el ejemplo en el set; a todos nos ayuda mucho en la producción, agradezco que haya sido él el protagonista porque le aprendo mucho. En la producción hay un ambiente de compañerismo y de amistad.

¿Qué tan difícil ha sido para ti reconstruirte después de tu separación? Creo que fue todo lo contrario, porque descubrí que soy más fuerte de lo que podía pensar, porque cuando te pasa algo es cuando tienes que sacar la fuerza y la valentía, y yo nunca me detuve, al contrario, agarré impulso y dije: “De aquí doy un salto todavía más grande hacia adelante y hacia lo que me pueda hacer bien para seguir construyéndome como mujer y persona”, y eso hice, no me detuve. Hoy por hoy, agradezco todo lo vivido, porque eso conforma la mujer que soy en este momento.

¿Cómo te sientes en esta nueva etapa de tu vida? Estoy muy bien, aprendí a comer mejor, a hacer más ejercicio… Y me siento mucho mejor, mejoré mi calidad de vida y me enfoqué en estar bien; creo que también ayuda rodearte de personas que te aportan energía positiva y cosas buenas.

A fin de cuentas, una separación no es un fracaso, todos cerramos e iniciamos ciclos… Esto fue parte del universo, y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida. Entonces, sí, terminé diferente el año, pero creo que este que viene es aún mejor.

¿Estás lista para darte una nueva oportunidad en el amor? ¡Claro! Eso jamás estará cerrado para mí, nunca dejaré de creer en el amor; por supuesto que estoy más que abierta, con esa ilusión siempre.

¿Qué requisitos debe tener ahora el galán que quiera conquistarte? Debe ser un hombre honesto cien por ciento, respetuoso, una persona que admire y que tenga bonitos sentimientos, trabajador, pero básicamente que sea auténtico y honesto.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!