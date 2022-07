Pobreza, sangre y drogas: 12 rounds que marcaron la vida de Julio César Chávez

Las drogas casi le orillan a tirar la toalla 9

El 12 de septiembre de 1992, luego de retener el título de Peso Superligero ante Héctor “Macho” Camacho, marcó su entrada al mundo de las drogas, al probar la cocaína. “Tenía más de 20 millones de dólares en el banco, mansiones, yates… Estaba rodeado de muchísima gente, pero me sentía solo. La droga me convirtió en un diablo, y le falté al respeto a mi esposa, a mis hijos y a mi madre. Me convirtió en un ser despreciable, y estuve a punto de suicidarme, de matar a mi hermano y a la gente que me visitaba. Tomaba mi avión privado y me iba a Europa; fui también bien pirujo, porque muchas famosas me buscaron (entre otras, tuvo romance con Salma Hayek). Estuve a punto incluso de morirme varias veces por sobredosis”.