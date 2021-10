Pei Garza celebra el 5to aniversario de su programa de radio 'Tendencias' con novedosa propuesta

Pei Garza ha sabido cómo enamorar a su público, ese que lo ha seguido fielmente desde hace cinco años en su programa de radio Tendencias, y al que él denomina sus “TrendLovers”.

El profesional de la comunicación escucha lo que quiere la audiencia y le da herramientas y claves para tener resiliencia, inteligencia emocional y éxito a través de su espacio radial transmitido por Grupo Fórmula de lunes a viernes a las 10 de la noche, el cual también ha dado un salto a las plataformas digitales para llegar a más seguidores. “Es una satisfacción, un regalo y un compromiso poder celebrar un quinto aniversario”, comenta a TVyNovelas.

“HACEMOS UN PROGRAMA DIVERSO E INCLUYENTE”

Cumples cinco años con tu programa de radio, ¿cómo lo celebras? Estamos revolucionando la radio; en el marco de este quinto aniversario hemos recibido cinco premios este año: El micrófono de oro y el Doctorado honoris causa de la Organización Mundial de Líderes. Recibir todos estos reconocimientos en plena pandemia, para mí y todo el equipo es un orgullo y nos lleva a comprometernos más con la audiencia.

¿Cuál ha sido la clave del éxito para mantenerte en el gusto del público? Constancia, disciplina, temple y adaptarnos al cambio y a las circunstancias imprevistas, como la pandemia. Estamos enfocados en renovar contenido, ser asertivos en las redes sociales, interactuar en las plataformas digitales y combinarlas con la radio. También nos enfocamos en realizar muchos eventos en vivo, como la carrera que hacemos para cinco mil personas en el Bosque de Chapultepec, que el año pasado lamentablemente no pudimos realizar por la situación sanitaria que vivimos.

Otro elemento que ha sido clave es ser más incluyentes en nuestro contenido y amplificar nuestras audiencias; nuestra responsabilidad es aportar nuestro grano de arena para apoyar emocionalmente a todas las personas que nos escuchan y nos ven.

Pei Garza / Foto: Oscar Ponce @oscarponcemx

¿Cómo mides las preferencias y gustos de contenido de los seguidores del programa? El termómetro número uno para nosotros son las redes sociales; nos escriben muchísimo para darnos su retroalimentación del programa, y escuchamos cada uno de los comentarios, sean positivos o no. Nos piden nuevas fórmulas, secciones, cambios y los acatamos, porque nuestro público es el que manda, y eso ha sido fundamental en la permanencia de este espacio radial. Es muy difícil en la actualidad que un programa permanezca tanto tiempo vigente.

¿No ha sido complicado el horario del programa, las 10 de la noche? A esa hora tenemos la fortuna de que hay mucha gente conectada al programa. Hay personas que en ese momento aún se trasladan a sus casas, a una cena, van saliendo del gimnasio, y nos encanta acompañarlos. Afortunadamente nunca ha bajado nuestra audiencia, y en tiempos de pandemia nos reinventamos para hacernos escuchar también en plataformas como Spotify; hemos tenido cápsulas que han llegado hasta medio millón de personas.

¿A quién va dirigido el programa? Nos escuchan un poco más mujeres que hombres, sin embargo, hacemos un programa diverso para que nos puedan escuchar, ver y disfrutar todos. Creamos contenido para que pueda ser apetitoso para una pareja, un chavo que va saliendo de la universidad o un ama de casa. Estamos atentos a cuáles son los temas de conversación que se debaten en las calles y los analizamos con expertos y especialistas en la materia.

¿Los galardones que has recibido te comprometen más a seguir aportando contenido de calidad? Totalmente, me comprometen a ser responsable con todos los comentarios que se hacen en el programa y en redes sociales. Hoy más que nunca debemos ser conscientes y analizar qué es lo que estamos aportando como medio de comunicación y comunicadores a la sociedad.

¿Te has sentido autocensurado? No. Nosotros siempre hemos sido, con el programa, muy respetuosos, y hemos apoyado plenamente a las mujeres, a la diversidad y a los distintos sectores de la sociedad. No tenemos miedo a regarla por algo que digamos, al contrario, somos muy empáticos en cambiar este pensamiento; más allá de llegar a autocensuramos, analizamos en qué podemos aportar para ayudar a visibilizar cada una de las problemáticas.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!