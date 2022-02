Pedro Sola, Mauricio Mejía y otros famosos que viven con sus maridos pese a quien le pese

RICKY MARTIN 3

En marzo de 2010, el cantante boricua sorprendió al emitir un comunicado en el que revelaba su homosexualidad, causando impacto entre sus fanáticas que siguieron apoyándolo, a pesar de sentirse desilusionadas. “Ha sido un proceso muy intenso, angustiante y doloroso, pero también liberador. No tienes ni idea del tiempo que me costó llegar a ese punto.

El tema es que estaba rodeado de amigos que me decían: ‘¡No lo hagas! no salgas (del clóset) o será el final de tu carrera’. Me lo decía gente que me quiere, gente que quiere lo mejor para mí y personas que simplemente eran víctimas de la homofobia”, aseguró el intérprete, quien está casado con Jwan Yosef.