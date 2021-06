Paulina Rubio cumple 50 años: Conócela en su edad dorada de la A a la Z

TEXTO: CRISTÓBAL SANDOVAL

Paulina Rubio, una de las celebridades mexicanas más conocidas en el mundo cumple este 17 de junio 50 años de una vida llena de éxitos y sucesos que la han mantenido siempre en los primeros planos. Vamos a conocerla ahora de la A a la Z.

A- ARTISTA DESDE LA CUNA

Paulina Susana Rubio Dosamantes nació el 17 de junio de 1971 en la Ciudad

de México. Es la primogénita del abogado español Enrique Rubio y de la actriz Susana Dosamantes quienes, desde que su hija tenía cuatro años, la inscribieron en clases de pintura, canto, baile y actuación, en el CEA de Televisa.

B- BANDA TIMBIRICHE

En 1982 debutó en la obra teatral La maravilla de crecer, junto a sus futuros compañeros de la Banda Timbiriche: Alix Bauer, Mariana Garza, Sasha Sökol, Benny Ibarra y Diego Schoening; Erick Rubín se integraría después al grupo que marcaría a toda una generación, y del que Paulina formó parte por nueve años, hasta 1991.

C- CHICA DORADA

El apodo con que es conocida en todo el mundo se debe al título de su primer álbum como solista, grabado en 1992. Con esta producción, del músico español Miguel Blasco, comenzó a labrar un camino en solitario, sonando con canciones como Mío, Sabor a miel y Amor de mujer.

D- DESEO

Es el nombre de su más reciente disco, lanzado en 2018. Aunque no recibió tan buenas críticas como otros trabajos, ella defendió su género musical. “No estoy interesada en cantar algo que no me guste sólo por vender”, aseguró cuando le preguntaron si grabaría reggaetón.

E - Enamorados

Alguna vez confesó que el primer beso se lo dio un compañero de Timbiriche, aunque nunca ha revelado quién fue. Otras relaciones amorosas que han trascendido son la que mantuvo con el arquitecto barcelonés Ricardo Bofill Jr. (1995-2004), y el actor Josemaría Torre, quien fue su novio casi todo el 2005.

F - FOBIAS

Ha admitido que le tiene miedo a las arañas y que no le gustan las ventanas cerradas, por lo que prefiere pasar sus días de des- canso en lugares abiertos. Cuando quiere relajarse y escapar de los reflectores, se va de día de campo para estar en contacto con la naturaleza o viaja al mar, pues navegar es una de sus grandes pasiones.

G -GRAMMY IMPOSIBLE

Aunque cuenta con casi 70 premios de todo el mundo, como Billboard, Lo Nuestro, Kids Choice Awards, Ondas de España, MTV y, por supuesto, TVyNovelas, hay una presea que no ha logrado alcanzar: el Grammy. Esto a pesar de que ha sido nominada en 12 ocasiones distintas, tanto en la versión latina como en la anglosajona, y en diferentes categorías, como Mejor Álbum Pop Latino o Mejor Grabación del Año.

H - HERMANA 'SECRETA'

Hasta hace poco se pensaba que sólo tenía un hermano: Enrique, quien es tres años menor que ella y con quien ha aparecido públicamente en varias ocasiones. Pero hace un par de años se supo que también tiene una media hermana por el lado paterno llamada Ana Paola, quien curiosamente tiene la misma edad que él.

I - ÍDOLO

Es considerada un ícono del pop latino, pues se le atribuye parte del resurgimiento que vivió este género a inicios del milenio. Es una de las celebridades latinas más influyentes, y fue contemplada para incontables campañas publicitarias alrede- dor del planeta.

J- JUEZ INTERNACIONAL

Desde que apareció como coach en la primera edición de La Voz… México, producida por Televisa en 2012, ha participado también siendo jurado en otros realities de talento como The X Factor (2013), en Estados Unidos, y La Apuesta (2016); también ha ocupado una silla roja en La Voz y La Voz Senior (2019) en sus versiones españolas.

K - KRAVITZ Y SANTANA

Entre sus músicos internacionales favoritos están el guitarrista Carlos Santana y el cantante neoyorquino Lenny Kravitz; de hecho, durante muchos años, Paulina viajaba a todos lados con los discos de este último, a quien considera “un genio y un símbolo sexual”.

L- LIBRE

Luego de vivir casada durante cinco años (2007-2012), y formar una familia con el español Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como “Colate”, la cantante anunció su divorcio. Poco después no tuvo empacho en iniciar una nueva relación y, a pesar de las críticas por la diferencia de edades, comenzó un noviazgo con Gerardo Bazúa, un concursante de La Voz… México, 14 años más joven que ella. Se dice que se casaron en secreto en 2016, y se separaron casi un año más tarde.

M- MATERNIDAD

Paulina tiene dos hijos: Andrea Nicolás, nacido el 14 de noviembre de 2010, fruto de su matrimonio con Colate, y Eros Bazúa, nacido el 5 de marzo de 2016. En ambos casos, los padres han peleado, sin éxito, la custodia de los niños, e incluso han pedido en los juzgados que la cantante les otorgue una mensualidad por concepto de manutención.

N- NI UNA SOLA PALABRA

Lanzada a finales de 2006, es la canción que consolidó su internacionalización pues, en sólo una semana, se colocó en el Top 10 de los temas más escuchados en 20 países de América Latina y Europa. Obtuvo triple Disco de Platino en España, y fue de los primeros en romper récords digitales con más de 300 mil descargas.

Ñ- ¿ÑOÑA? ¡PARA NADA!

Desde el inicio de su carrera, diseña gran parte del vestuario que, tanto ella como sus bailarines, lucen en el escenario. Tal es su pasión por la moda, que en 2013 lanzó con éxito una línea de ropa, calzado y bolsos para mujer.

O - ORGULLO LGBT

A lo largo de su carrera se ha destacado como aliada de la comunidad homosexual, por lo que el año pasado compartió un mensaje solidario durante las celebraciones por el mes del Orgullo Gay. “Celebremos la libertad, el orgullo y la diversidad”, escribió en sus cuentas, despertando miles de reacciones positivas.

P- ¿PELÍCULAS? NUNCA MÁS

La Chica Dorada sólo ha actuado en una película en toda su carrera, ya que considera que no es buena actriz. Se trató de la cinta Bésame en la boca (1995), dirigida por Abraham Cherem y protagonizada también por Charlie Massó, Fernando Colunga, Leonardo García y Delia Casanova. Aunque en la época fue un éxito de taquilla, recibió muy malas críticas.

Q - QUÉDATE EN CASA

Uno de los videos más polémicos que circularon durante la pandemia fue un live que la intérprete compartió con sus fans, en el que lucía confusa y errática. Frases como “yo me quedo en causa, yo me quedo en casa”, provocaron in- contables parodias en la red.

R - RIVALIDAD

Desde que Thalía se integró a Timbiriche, en 1984, comenzó una rivalidad con Paulina Rubio que persiste hasta hoy. El mayor encontronazo sucedió en 1988, cuando ambas llegaron a los golpes en pleno escenario; años después, la Chica Dorada llegó a opacar la presentación de un disco de Thalía en Estados Unidos, y hasta los fans han creado grupos sólo para atacarlas.

S - SOLISTA INDEPENDIENTE

Con sólo 11 álbumes de estudio, Paulina Rubio ha conseguido vender casi 20 millones de copias en todo el mundo. En 2019 se separó de EMI, la compañía disquera con la que trabajó por casi dos décadas. “Ahora soy felizmente independiente por de- cisión propia”, dijo en conferencia de prensa.

T- TELENOVELAS

Tras lanzarse como solista protagonizó las teleseries Baila conmigo (1992) y Pobre niña rica (1995), experiencia que, según sus propias palabras, no piensa repetir. Aun así, ha hecho algunas apariciones en otros proyectos como Atrévete a soñar (2010), en la serie estadounidense Jane the Virgin (2015) o en La suerte de Loli (2021).

U - UNIVERSAL

Todos saben que desde muy joven cambió su residencia al extranjero. “Fue una decisión muy difícil, pero yo sabía que tenía que cambiar de aires para crecer. Ahora soy ciudadana del mundo y ciudadana de la M: Miami, Madrid y México”, asegura.

V- VIRAL

Con más de 11 millones de seguidores en Twitter y 1.8 millones en Instagram, se ha convertido en una de las figuras latinas más influyentes de las redes, aunque evita compartir contenido demasiado personal. En 2012 y 2013, el portal de Forbes la sumó a las “50 mujeres más poderosas de México”, y en 2015 fue incluida en la lista de Celebrity 100 como una de las superestrellas más seguidas de Twitter.

W- WHAT?

Aunque se sabe que habla inglés de manera fluida, muchos critican la pronunciación de la cantante en ese idioma. La gota que derramó el vaso se dio cuando citó a ídolos como Pedro Infante y Vicente Fernández con un dudoso acento anglosajón durante una entrevista concedida en Estados Unidos. Ante los ataques, ella sólo se rió de sí misma.

X - X DUETOS

Paulina ha hecho varias colaboraciones con artistas de géneros tan variados como Los Tigres del Norte (Golpes en el corazón), Rocío Jurado (Lo siento mi amor), Julieta Venegas y Coti (Nada fue un error), Miguel Bosé (Nena), Gloria Trevi (No al alguacil), Espinoza Paz (Me voy), Juan Magán (Late mi corazón), Jenni Rivera (Ni rosas, ni juguetes); o Raymix (Tú y yo), esta última siendo la más reciente.

Y- YOGA

Lleva años practicando esta disciplina diariamente, pues, asegura: “Es la manera ideal de alinear cuerpo, alma y mente, y es más antigua que cualquier religión”. A través de redes sociales, también comparte otras rutinas de ejercicio, como el uso de mancuernas o aeróbicos, que le permiten mantener el cuerpo tonificado.

Z - ZEN

Actualmente vive en Miami junto a sus dos hijos, disfrutando de la que ha sido la etapa más tranquila de su vida. “Yo no creo en las religiones, pero estoy segura de que existe algo superior que nos da la fuerza para seguir trabajando, que nos da el equilibrio para estar bien, y que todos somos hijos de las estrellas. La luz y el amor es lo que nos debe unir a todos, y en este momento yo soy feliz”, comentó.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!