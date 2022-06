Pablo Montero dejará las parrandas y va rehabilitación: "Estoy triste y avergonzado"

Luego de hacerse público que Pablo Montero no acudió a grabar la escena final de la serie El último rey, debido a una supuesta recaída en su problema de alcoholismo, es el propio intérprete quien da la cara al público y ofrece una disculpa por su falta. También aprovechó para aclarar que las diferencias con Juan Osorio, productor del proyecto, han quedado solucionadas, y que este tropiezo sólo servirá para dar un nuevo enfoque a su carrera, convertido en un hombre más responsable y disciplinado. Esa “rehabilitación” prometida a su madre nos permitirá conocer en breve a un nuevo Pablo Montero.

¿Cómo te sientes ahora que la serie terminó? Sinceramente tuvo mucho éxito, y la verdad, representar a don Vicente Fernández ha sido una bendición y un regalo de Dios que siempre voy a agradecer al señor Juan Osorio, a Televisa y a Univisión, por darme esta oportunidad que me permitió crecer como actor y como persona.

¿Qué te dejó concretamente? Más cosas buenas que malas; es como una película que va a estar toda la vida ahí en mi memoria. Es un trabajo excepcional, no nada más mío, sino de todo el elenco y la producción, por lo que estoy muy satisfecho como ser humano y como profesional. Fue un trabajo de muchos meses que definitivamente marcará un antes y un después en mi vida profesional.

¿Pudiste saber la opinión de la familia Fernández sobre tu trabajo? No, y no me gustaría entrar en polémica. Yo sólo sé que se hizo un trabajo con mucho cariño y mucho respeto para una de las figuras más importantes de la música en nuestro país y en el mundo.

Al final, ¿resolviste los malentendidos con Juan Osorio? No hubo malos entendidos; hay que hablarlo con propiedad. Yo tuve una falta y siempre me ha gustado decir las cosas de frente; hay que aceptar cuando uno se equivoca, y en este caso estuve entregado mucho tiempo al personaje, a la serie, a escuchar a los directores, a estudiar mis diálogos y a hacer un personaje digno, para que la gente lo aceptara con cariño.

Pero al final cometí un error: no asistí a la grabación de la última escena que tenía; era muy importante, y obviamente Juan se molestó mucho.

¿Ya platicaron al respecto? No habíamos podido hacerlo, porque estoy triste y avergonzado, así que tuve que esperar el momento correcto y a que él estuviera más tranquilo. Afortunadamente se dio el viernes pasado, nos reunimos y platicamos más de dos horas sobre lo que sucedió. Finalmente sólo puedo decir que Juan es un gran hombre que siempre me ha ayudado no sólo en lo profesional, sino también de manera personal.

¿Qué te dijo? Me hizo ver que cometí una falta en un día muy importante para la producción, escuchó el por qué no fui a la grabación y me pidió que cuide mi carrera, que este tropiezo me sirva para seguir adelante y mejorar como artista. Él siempre ha estado ahí apoyándome y dándome consejos para lograrlo, y eso es algo que siempre le voy a agradecer.

¿Te arrepientes de lo sucedido? Estas cosas pasan, tienes que madurar, ir creciendo y soltando todo lo que no te deja nada bueno y te perjudica, como esto que pasó. Al aceptar las cosas y trabajarlas, vas a crecer y a ser una mejor persona; ese es mi propósito. Yo quiero mucho a Juan Osorio, y siempre le voy a agradecer que me haya apoyado, que haya estado siempre en contacto con mi mamá, y que entre los dos me jalen las orejas cuando no hago bien las cosas.

¿Cómo quedó su relación? Siempre habrá amistad y cariño. Simplemente me pidió que me cuide y me dio consejos para llevar mi carrera de aquí en adelante. Me dijo que no quiere ver que salgan más chismes míos, que me enfoque en mis conciertos, que descanse y que, de aquí en adelante, disfrute de cantar y me comporte como un artista de primera, que al final es lo que todo el público se merece de mí.

¿Cómo te encuentras en este momento? He aprendido de mis errores. Ahora estoy muy enfocado, muy disciplinado y al cien para poder llevar una gira que estoy comenzando y que es muy extensa; sé que sólo cuidándome, durmiendo bien y haciendo ejercicio, lo puedo lograr, para que la gente que vaya a mis conciertos se lleve un buen sabor de boca y un buen recuerdo, luego de cantar y ver un espectáculo de primera.

¿Qué mensaje le envías al público? Agradezco el cariño que siempre me han brindado y ofrecerles una disculpa por la última escena de la serie El último rey que no pude hacer, pero son cosas que pasan; somos humanos y cometemos errores… Todo lo que he vivido en estos días son piedras en el camino que me han servido para madurar, para crecer y ser mejor persona arriba y fuera del escenario. Ahora estoy al cien y trabajaré mucho para demostrarlo.