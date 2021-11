"No estoy pidiendo mucho": Arturo Carmona desea volverse a casar y formar una familia

Aunque Arturo Carmona sigue siendo uno de los solteros más cotizados del medio artístico, no es por gusto; al igual que su personaje en S.O.S Me estoy enamorando, el actor no ha tenido suerte en el amor, y en exclusiva comparte el motivo.

Asimismo, reveló que tiene la ilusión de volverse a casar e incluso de tener un hijo. Eso sí, dijo que más allá del físico, ahora busca una mujer que quiera ser su “compañera de vida, que apueste por la relación… Creo que no estoy pidiendo mucho, sólo quiero una relación donde vayamos hombro con hombro”, explicó.

¿Qué te animó a regresar a las telenovelas? Actuar es mi pasión, y estoy agradecido de que me hayan vuelto a invitar después de una ausencia importante; siento que es una bendición, porque terminé mi proceso político y a los 12 días ya me estaban invitando a hacer esta participación especial en S.O.S Me estoy enamorando, en la que doy vida a Pedro Orozco, un policía al cual no le va bien en el amor.

En la vida real, ¿cómo te va en ese sentido? Pues estoy soltero (risas), pero tranquilo, enfocado en tantas cosas que hoy por hoy estamos viviendo; estoy trabajando en lo emocional, es decir, en la salud mental, en el amor propio, que eso es primero antes de relacionarte con alguien.

¿Por qué? ¿Te fue mal con tu ex? No es que me haya ido mal en mi relación anterior, pero tuve una etapa laboral que me distrajo mucho y eso no debe suceder, debes incluir a tu pareja, y se requiere paciencia de ambos lados, comprensión… Son etapas de vida y hay que estar con la persona, con tu pareja, para apoyarse de una o de otra forma.

¿Por qué crees que no se te han dado las cosas con una pareja? No lo sé; a veces uno busca explicaciones, quieres encontrar el porqué de las cosas, y no sé, a lo mejor soy yo. Tengo que echarme un clavado al interior para ver qué está pasando, porque ver hacia enfrente, en qué falla y en qué no la otra persona, es sencillo, pero a veces uno no se observa, no ves qué te está faltando, entonces, creo que tengo que tener un reencuentro conmigo mismo para ver qué está sucediendo.

¿Te gustaría tener una relación formal? Sí, claro. Sé lo que quiero en la vida, pero en la actualidad la gente se compromete menos, cada vez hay más relaciones de papel, la gente tiene más temor a aventarse al cien por ciento, y yo soy una persona que va al cien, que cree en el compromiso, pero eso no quiere decir que todo el mundo así lo vea.

Entonces, ¿te volverías a casar? Sí, claro, creo en el matrimonio, en el amor para siempre y quiero tener una familia, retomar esa parte que es muy importante; está comprobado que la etapa más feliz del hombre es cuando está casado, siendo esposo, y sí, porque al final lo tienes todo, tienes por quién luchar, por quién vivir, por quién ver, hay alguien que te recibe cuando llegas a casa, quien te despide cuando te vas, entonces, creo que esa es la mejor etapa, el estado más bonito del ser humano, tanto para el hombre como para la mujer.

¿Te animarías a tener otro hijo? Un varoncito… Uy sí, ¡me encantaría! ¡Me muero por un hijo!

¿Qué buscas en una mujer? No tengo un estereotipo ni un modelo a seguir, pero me gusta la mujer que sabe ser compañera de vida, que apuesta por la relación, que va contigo en las buenas y en las malas, una mujer que se respeta a sí misma y que se da a respetar; creo que no estoy pidiendo mucho, sólo quiero una relación donde vayamos hombro con hombro, siendo el soporte, la fortaleza y el que suma al otro, eso es lo que busco realmente, pero no tengo un estereotipo físico ni nada de eso.

