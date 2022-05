Ninel, Eiza y más famosas obsesionadas por la belleza, pero con anorexia, gordofobia y bulimia

DANNA PAOLA - El sobrepeso la deprimió 7

De adolescente buscaba la aprobación de todos, hasta que se dio cuenta de que lo más importante “es el amor por uno mismo”. Al mudarse a Miami tuvo su primera mala experiencia: tenía 20 años, problemas hormonales, retenía líquidos y aumentó 10 kilos. Hizo un comercial para productos del cabello y cortaron varias tomas porque “se te ve gorda”. “Salí llorando. Me pregunté: ¿qué estoy haciendo mal? Obsesionada, empecé a hacer ejercicio y a llevar una dieta muy estricta. Regresé a México y mi cuerpo volvió a la normalidad, pero ese capítulo creó en mí inseguridad. Mi prioridad era verme bien, ya no era cantar o actuar bien”. Otro pasaje en su vida ocurrió antes de irse a Madrid: “Tuve ataques de pánico y caí en depresión”. Ya en esa ciudad, mientras grabó la serie Élite: “Estaba sola, pensaba mil cosas y el corazón me latía muy fuerte, me faltaba el aire y pensaba que moriría. Me ponía a llorar, entonces tomaba las llaves y salía a correr”. Controló los ataques de ansiedad, pánico y depresión con meditación y ayuda. Al ser cuestionada sobre su rechazo a los medios y evitar dar declaraciones, respondió que sufre fobia social. Las multitudes la alteran y prefiere esquivarlas a fin de no pasar un mal rato. El carácter de Danna se ha fortalecido con estos desafíos.