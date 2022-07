Mónica Dossetti: Además de violentarla, "su hermano intentó ¡besarla a la fuerza!"

El nombre de Mónica Dossetti inunda los titulares de medios de comunicación, desde la salida de un video en el que se aprecia su estado de salud actual, y de cómo su hermano, el director de escena José Dossetti, la agrede sin piedad hasta intentar ahorcarla con su propio cinturón. La actriz se retiró de la actividad artística hace ocho años, al presentar dolores y articulaciones rígidas dentro de las grabaciones de la telenovela Hasta el fin del mundo, su último proyecto.

En un resignado retiro obligado por la enfermedad, decidió dedicarse a sus asuntos personales, para más tarde residir en Tepoztlán, Morelos, donde su hermano se ocuparía de ella.

TVyNovelas habló en exclusiva con Pepe Cabello, amigo personal de José y quien grabó el pasado 19 de mayo las crudas imágenes dónde se aprecia a la actriz en silla de ruedas siendo estrangulada por varios segundos. Sin embargo, estas imágenes son sólo la punta del iceberg de un viacrucis del que la actriz no quiere salir, comenta Cabello, quien se convertirá en pieza clave en las investigaciones emprendidas la semana pasada por la Fiscalía de Morelos.

¿Cómo estás luego de filtrar este aterrador video? Antes que cualquier otra cosa les digo: estoy enfermo de COVID desde el lunes pasado. Ya lo sabe la Fiscalía. Tenía toda la intención de levantar mi testimonio ese día con las autoridades; espero hacerlo esta semana, hoy lunes de ser necesario.

¿En qué momento tuviste acceso para grabar dentro de la casa de Mónica dossetti? Esto, por ejemplo, tengo que detallarlo a la Fiscalía. Hay una historia atrás desde que ella planeaba llegar a esa casa; el propósito era realizar un documental para llevar el tema de la esclerosis y la historia de Mónica. Su hermano dirige y produce documentales; esa era la intención, por eso había un sistema de cámaras en su casa con el que compartíamos hasta el internet.

¿Qué tipo de cosas peleaban? Él le preguntaba que por qué se hacía del baño así, si le cambiaban al radio... Cosas de la vida diaria, porque José la atendía gran parte del día.

“HAY TRES MINUTOS CON 40 SEGUNDOS DE PURA AGRESIÓN”

¿Qué pasa el 19 de mayo? El episodio del video que se viralizó. Comienza a sonar la alerta; era normal, porque generalmente se escuchaba cuando ella salía a desayunar o a escuchar música. Pero ese día la alarma sonó bastante, tanto que, al switchear desde la Ciudad de México, cuando empecé a ver esa situación, me quedé en shock y tal cual lo puse a grabar. Ahí todavía eran puros gritos.

¿Qué sucede durante todo lo que grabaste? La que se hizo viral es la segunda parte, donde la estrangula; literalmente esa es la parte más gráfica. En la primera parte se ve una discusión que va creciendo y creciendo... Él le quita el mando de la silla de ruedas, la inhabilita, se dicen cosas realmente fuertes y se corta. Cuando se restablece la imagen es la parte de la agresión y de los 17 segundos que todo el mundo ya vio en el video. En realidad hay tres minutos con 40 segundos de pura agresión.

¡Qué fuerte! Eso es muchísimo… Sí. Hay una parte de él que, tal cual, es un monologo dónde dice que se quiere morir, que padece una enfermedad terminal y que quiere matarse. Dice que ha estado obrando sangre y sabe que se va a morir, por lo que se quiere suicidar para no vivir así, como Mónica. En el video le dice: “¡Pin… inválida!”. Estaba totalmente fuera de sí y se derrumba. Ya no tenía nada del José que yo conocía.

¿Qué pasa en el tercer video? No lo van a creer. Ahí ya hablan como si estuvieran desayunando. Se los juro, he perdido como ocho kilos desde que pasó esto. Hay algo muy fuerte, incomprensible.

¿Cuándo le avisaste a su familia? Desde ese día, el 19 de mayo. Lo sorprendente es que no hicieron nada. Hay una hermana llamada Ale Dossetti, es la mayor de ellos; ella también trabajó en Televisa. Fue la primera que se dedicó a esto, porque supervisaba guiones.

¿Cómo está constituida su familia? Es la mamá, tres hermanas, dos hermanos, uno José y el otro lo asesinaron en la casa de Chipilo.

¿En Puebla? Sí. Entiendo que eso fue horrible para la familia, porque justo fue un asesinato. Por eso yo les avisé enseguida de lo que pasaba y evitar otra tragedia.

Claro… El problema es que él sostiene a la familia. Se llevó a Mónica con él e hizo muchas cosas también para ella; le llevó equipos portátiles de baño, tanto WC como para bañarse. Además, asistencia dos veces por semana para que la bañaran, estuvieran cuidándola, cortándole el pelo y estar al pendiente de lo que necesitara.

Todo eso implica dinero… Dinero de José; más manutención, más comida... porque su alimentación es especial.

¿En qué momento se descompone todo? Entiendo que la familia quería recoger a Mónica en la primera semana, pero José pidió que no se la llevaran. Luego vino su hermana, pero de alguna manera no se podía dar la separación, además de la amenaza de suicidio de José. Él está mal mentalmente; tiene el síndrome de colapso del cuidador.

Luego de la agresión, ¿hablaste con José? Claro, le dije que se entregara, que había cometido un delito. El es director de escena y obviamente tiene una faceta muy polar, así que de repente se quebró en llanto. Es muy bueno en su trabajo, pero eso de manera personal da miedo.

¿Dejó las cámaras puestas? No, las desconectó, cambió de teléfono y tiene una deuda todavía conmigo. Desde entonces no voy a mi casa porque quiero evitar un enfrentamiento con él.Desde siempre supo que yo ví todo; eso para los dos es terrible.

¿Sientes temor de que te haga algo? Por supuesto; si a su hermana la agarró por la espalda estando en silla de ruedas, ¿qué me puedo esperar yo que grabé el video? Sin duda, yo soy un blanco fácil, es por eso que algunos detalles tal cual sólo los sabrá la fiscalía.

“ES ALGO RARO DÓNDE DEBE ACTUAR LA FiSCALÍA YA”

Nos intriga mucho el contenido de esa tercera parte del video ¿Qué es lo que tiene? Quiere besarla…

¡¿Cómo?! Después de que la ahorca, ¿quiere besarla? Así, como hermana… Es algo muy fuerte. Ella no se deja porque lo alcanza a repeler, pero es algo raro dónde debe actuar la fiscalía ya.

Es un psicópata… Lo sé, y me da miedo hasta escucharlo. ¿Sabes? Sé que José toma pastillas ansiolíticas, estaba tomando Rivotril, así estaba tranquilo. Entiendo que por eso no estaba tan explosivo.

Debe ser un tipo raro... Imagínense nque tiene cuentos e historias súper complicadas que también tendrán que investigar, porque en ellas vienen muchas historias de muertos, de panteones y de Chipilo.

¿Ellos son mexicanos? Entiendo que sí, pero también hablan véneto, son chipileños, entiendo que son menonitas y vienen de un grupo social muy particular y con tradiciones muy diferentes a las que podemos tener nosotros.

¿De qué vive la familia? Todos viven de José Dossetti; él paga la renta hasta de la mamá en Chipilo. Obviamente si él se va a la cárcel complicará la economía de la familia.

¿Sabes qué le dijo su familia? Que también les había dicho lo que pasó: lo del ahorcamiento y que intentó besarla.

¿Nadie te reclamó por el video, además de José? Sí, me reclamó su primera esposa; primero por grabar el video y luego por hacerlo público. Me dijo también que un día antes de que saliera el video la familia fue por Mónica y ella no se quiso ir.