Mayrín Villanueva cumplió su sueño: Anhelaba interpretar a Alicia en 'Si nos dejan'

A sus 50 años, Mayrín Villanueva demuestra que no hay edad ni para el amor ni para un protagónico. La actriz encabeza el reparto de Si nos dejan, telenovela que supera los cuatro millones de espectadores cada noche y se convierte en el nuevo fenómeno de la pantalla mexicana después del gran éxito que tuvo La desalmada.

Interpretar a la sufrida Alicia es el sueño profesional de la artista que siempre se consideró admiradora de Angélica Aragón, y ahora revive el drama que la primera actriz vivió en Mirada de mujer, pero con un toque más vanguardista, sin embargo, el mensaje es el mismo: los prejuicios no definen la felicidad. En entrevista con TVyNovelas, Villanueva revela cómo obtuvo este papel y qué satisfacciones le ha traído.

¿Qué es lo que tiene esta telenovela que la ha convertido en un éxito? Es una telenovela supercuidada, con una fotografía impecable, la dirección es estupenda; estoy enamorada de mis directores. Siempre como actores agradecemos mucho cuando tenemos un buen director; claro que es importante una buena historia y un buen personaje que disfrutemos, pero cuando tenemos un buen guía, te sientes tan cobijado, tan seguro de que lo que estás haciendo está bien hecho.

¿Cuál fue el principal desafío que representó para ti Si nos dejan? El primer reto fue hacer mío el personaje. Es que interpretar a esta mujer era un sueño que siempre tuve, y de tanto desearlo se me hizo realidad. Por eso estoy tan agradecida con Carlos Bardasano por haber confiado, creído y pensado en mí. Esta producción fue una hermosura, nunca escuché un grito, todos me cobijaron, fueron amorosos, y es algo que, como seres humanos, habla de mucha inteligencia, y yo me sentí en una producción sumamente inteligente por eso; nunca vi ego por parte de nadie, todos éramos iguales, todos llegaban y saludaban, no importa el cargo que desempeñaba cada quien.

Entonces, hablamos de un personaje que te ganaste por tus propios méritos… Lo luché con toda mi mente y mi corazón. A mí me hablaron inicialmente, me dijeron que estaban pensando en mí para ese proyecto, y el corazón se me salió de emoción. Recuerdo que cuando hice el casting estábamos fuera de México, nos encontrábamos buceando en Cozumel, entonces me tocó enviar mi video. Yo ya conocía a la producción; sin embargo, no daba crédito porque eran varias las actrices pensadas para el papel, y cuando me dijeron que era yo la elegida, fui la mujer más feliz.

Una vez que te entregaron el primer libreto de Alicia, ¿cómo la fuiste construyendo y qué toque personal decidiste darle? Parecía una fantasía, porque estaba leyendo el libreto y no creía que esa historia tan hermosa la estaba haciendo yo. Quería convencerme de que sí era real, de que no era un sueño.

En su época, ¿fuiste una fiel seguidora de Mirada de mujer? Yo era muy joven en ese tiempo, pero sí la recuerdo, además, Angélica Aragón se me hace de las mujeres más hermosas que he visto, es una superactriz; tuve la fortuna de trabajar con ella en una obra de teatro y es todo un ejemplo para nosotras. Por eso digo que no hay coincidencias, sino “diosidencias”, como dicen, y yo tenía esa historia (Mirada de mujer) muy clavada, la quería hacer.

Muchas actrices lucharon por el protagónico, ¿te sientes privilegiada? Me siento totalmente bendecida…

¿Sientes que esta Alicia es igual a la de hace 28 años o es más moderna? Sí, obviamente. De hecho, es una historia que vino a romper prejuicios sociales por el hecho de ser una mujer madura, de 50 años, que se enamora de un hombre de treinta y tantos, entonces, no estamos acostumbrados a verlo, aun en estas épocas, en que nos sentimos muy de mente abierta, pero seguimos con los prejuicios hacia la mujer, siempre con la violencia hacia quienes deciden hacer su vida como mejor les parezca. Y esta novela hace que el público se sienta empático con el personaje, que puedan respetar el amor en todas sus expresiones, porque el amor entre Alicia y Martín es ese amor bonito que va más allá, porque no tiene que ver con lo físico, sino con el reencontrarse consigo mismo.

¿Has tenido cerca casos en los que el prejuicio se interpone al amor? Hay un presidente que está casado con una mujer mayor, y me acuerdo que mucha gente se preguntaba qué hacían juntos. Y la realidad es que ella le debe llenar la vida, no importa si es rana, sapo, jirafa o lo que sea. Yo siempre soy una creyente de que el amor se respeta en todas sus versiones. Soy una fantasiosa, cuando me platican historias de amor las vivo como si fueran mías, me encantan.

Hablando de prejuicios, en el medio artístico hay muchos, uno de ellos es que las mujeres de 50 años ya no pueden protagonizar, y tú demuestras lo contrario… Es que no hay edad para nada, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Ahorita estoy leyendo un libro bien interesante que habla justo del despertar de la mujer y de cómo el éxito tocó sus vidas a partir de los 50 años, porque hormonalmente baja muchísimo esa parte protectora en la que puedes sacrificar lo que sea con tal de proteger a los demás, entonces llega el momento en el que ya tus hijos están grandes, tú empiezas a voltearte a ver y es cuando todas tus pasiones vuelven a resurgir.

¿Cuál es el principal mensaje que dejará Alicia en la audiencia? Ella dará un mensaje de amor propio, de reencontrarse, de podernos dar chance de vernos, de que nadie nos minimice y nos ridiculice. Alicia nos enseñará que no hay edad para hacer lo que amamos. Este fue un personaje que me conmovió como espectador, es una mujer que me dio una lección de fortaleza, de amor, de generosidad, de lucha, de ganas de salir adelante.

¿Es este el papel de tu vida? Creo que es el papel soñado. He hecho muchos personajes hermosísimos, y agradezco a cada uno de ellos por lo que me dieron, pero este tiene algo muy especial porque estamos en el mismo momento de edad, porque cuando toda la vida sueñas con hacer un personaje, y llega ese día, no se imaginan la felicidad que nos embarga.

