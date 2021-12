Marjorie de Sousa y la deslumbrante decoración de su casa para alegrar a Matías en Navidad

Un enorme árbol que sobrepasa los dos metros de altura es el protagonista en el hogar de Marjorie de Sousa. Tiene bastones que parecen de caramelo, además de esferas gigantes, duendes, flores de Nochebuena, moños y espigas en tonos metalizados. La casa de dos pisos, con paredes blancas y pisos de madera, está rodeada de pinos y árboles que acercan a las ardillas a las ventanas.

En la sala, un cuadro de Kendra Ferreti, personaje que interpretó la actriz en la telenovela Amores verdaderos, decora el espacio en el que también hay portarretratos de la venezolana con su familia. Para la villana de La desalmada, en estas fiestas decembrinas “no habrá mucha diferencia con los años anteriores”, pues con la pandemia, al igual que millones de familias, se ha tenido que adaptar.

“Debemos tener cuidado ahora que surgen nuevas olas de infección y que, al parecer, las vacunas que nos pusimos no protegen lo suficiente del virus. Me da terror irme a cualquier lugar, por eso la vamos a pasar en casa. Tenía planes de irme con mi familia a Miami, pero no va a ser posible. Me voy por trabajo y me regreso rápido, entonces, si salgo, me iría a la playa, pero en carro, o sea, trataré de no tomar aviones para evitar contagios".

Aquí la vamos a pasar bien, de todas maneras, nos reunimos el grupito pequeño que queda en Ciudad de México. Yo les digo familia, pero son mis amigos más cercanos y los veo como parte de los míos; a mí me gusta que mi hijo siemen la casa, es el motivo por el que decoré toda la sala. Hice esto porque le fascina, al igual que a mí; es que un ambiente así nos sube el ánimo, y más en estos tiempos tan duros que estamos atravesando”, asegura la rubia ataviada con un vestido largo que se debate entre el rojo y el vino tinto, adornado con plumas artificiales en el escote y en el final de las mangas.

Marjorie de Sousa. Foto: Daniel Alonso

“LA GENTE QUE ENTRA A LA CASA SIENTE QUE ESTÁ EN OTRO MUNDO” Ella bromea y dice que la casa parece una tienda de Navidad. Y es cierto, en diciembre de 2019 también la visitamos y no había tantos elementos como ahora. Según ella, la “producción” de este año tiene que ver con los requerimientos del pequeño Matías, quien a sus cuatro años (cumplirá cinco el 27 de enero) se llena de emoción con el colorido y las luces propias de la decoración: “El niño me pidió desde octubre que pusiera el arbolito, pero le dije que ni habíamos llegado a Halloween, entonces, pensando, llegué a la conclusión de que la Navidad es tan corta y uno tarda tanto en montarla, que ni la disfrutamos, por eso, con mi equipo, armamos todo desde los primeros días de noviembre.

Y de verdad quedó espectacular. Es muy bonito porque nos da otra sensación, y la gente que entra a la casa siente que está en otro mundo. Eso me encanta”. En la sesión de fotos, exclusiva para la revista TVyNovelas, Daniel Alonso es el responsable de retratarla, pues él sabe perfectamente cuáles son sus ángulos, ya que trabajan juntos desde que ella participó en Miss Venezuela durante la edición del año 99. El también venezolano es experto haciéndola reír, le señala cómo debe posar y hace menos pesados los cinco cambios de vestuario que tuvo Marjorie en una fría tarde de noviembre. Los cubos con letras que forman la palabra “Noel” emocionan a Matías.

Él es feliz con la iluminación, las figuras de Santa Claus, los muñecos de nieve y los focos verdes que completan el decorado: “A él le gusta ayudarme a poner linda la casa, incluso, aquí (conjunto residencial) recaudamos dinero y pusimos un pesebre, lo decoré con otra vecina y él estaba ayudándome; le encanta participar, colaborar, y eso es bonito porque disfruta cada momento”.

“HACEMOS INTERCAMBIO LA NOCHE DEL 24” Desde que es madre, estas fechas cambiaron por completo para la artista que debutó en Televisa hace 17 años con la telenovela Mariana de la noche, del productor Salvador Mejía: “Uno siempre busca que nuestros hijos no sientan temor con lo que está pasando alrededor, hay muchos cambios en el planeta; creo que todos estamos pasando por varios procesos y tratamos de que los niños disfruten y recuerden una infancia bonita, porque con todo esto (pandemia), yo siento que han perdido un montón de tiempo encerrados en la casa, sin poder convivir y limitados a hacer tantas cosas. Creo que sí les afecta un poco, pero las mamás tratamos de que sean felices a pesar de cualquier circunstancia”.

La mayor alegría que puede recibir De Sousa es cuando, la madrugada del 25 de diciembre, su hijo espera la llegada del Niño Jesús o Santa Claus, una tradición venezolana con influencia estadounidense: “Nosotros hacemos un intercambio la noche del 24, luego esperamos a que Matías le llegue su regalo. ¡Siempre se sorprende! Es un niño que ama los carros y las motos. Este año escribió en su carta que quería una motocicleta de policía, y no sé cómo vamos a hacer, porque ya no entro en mi estacionamiento… Sus carros ocupan todo el espacio, pero se ha portado muy bien, es un buen niño y se lo merece, por eso será recompensado”.

En cuanto a la cena navideña, Marjorie manifiesta que hace una mezcla de culturas “porque hay gente de México y otro grupo de Venezuela”. Ese día, ella no se mete a la cocina: “Yo encargué hallacas, también habrá platos típicos de mi país como ensalada de gallina, pavo y pan de jamón, que es una delicia; si quienes me leen por aquí no lo han probado, tienen que hacerlo, porque es exquisito. Algunos amigos llevan comida mexicana, los romeritos y lo que comen aquí, entonces, probamos un poco de todo. Con decirles que casi no llegamos a las 12:00, porque con tanta comida nos invade el sueño”.

