Mara Patricia Castañeda se casó por segunda vez: "Que digan lo que quieran,soy una mujer feliz"

Vaya sorpresa nos dio Mara Patricia Castañeda, una de las periodistas de espectáculos más importantes de México, pues decidió casarse el pasado 30 de abril con Iván Martínez, con quien llevaba cinco años de relación. Una decisión que no se planeó mucho, simplemente surgió del gran amor que existe entre ellos; tampoco pensaron en la organización de una gran boda, sino en un gran momento, y lo lograron. Mara, de 56 años, e Iván, de 58, apostaron por todo, dieron el sí al amor verdadero, honesto, transparente y leal. Sólo los acompañaron cuatro personas muy amadas por ellos, y quienes justamente fueron los testigos de este enlace. La periodista compartió este gran momento con TVyNovelas, dejando en claro que esta segunda oportunidad que Dios le da de volver a casarse es porque nunca perdió la fe y la esperanza de ser feliz y tener a un hombre a su lado para el resto de sus días.

Mara, qué sorpresa lo de tu boda… Ya lo veníamos pensando, me entregó el anillo de compromiso hace dos años, cumplimos cinco de novios el 9 de abril, y mi hermana Mirna me dijo: “Ya cásense, váyanse al registro civil”; también Tatiana, la hermana de Iván, nos dijo: “Ya cásense, y si quieren ni nos inviten”, coincidieron las dos. De hecho, las dos cumplen el 6 de diciembre 25 años de casadas, coincidencias, diosidencias, así que Iván me dijo: “Ya vamos a poner fecha”, y decidimos que fuera el 30 de abril; él se empezó a mover y consiguió a la juez.

¿Imaginabas una segunda boda? A veces pensaba que una vez es la que te tienes que casar y para toda la vida, pero no, yo creo que las mujeres tenemos que estar con la persona que queremos y nos quiere, que amamos y que nos ama, a la edad que sea, porque lo más bonito es llegar hasta el final con alguien, con un hombre que te valore.

¿Te criticaron por casarte? Me han dicho de todo, que ojalá no me salga gay o que si es empresario no vaya a salir como Larry, el de Ninel Conde, que para qué me caso, que ya estoy ruca, una serie de cosas... Que digan lo que quieran, yo soy una mujer feliz.

¿Al firmar por qué apostaste en ese momento? Aposté por tener una relación para toda la vida en la que como mujer tienes que poner muchas cosas de tu parte; siempre he sido una mujer independiente y que siempre ha trabajado, y eso a mi esposo no le molesta en lo absoluto, no hay competencia, no reclama por qué llego tarde, por qué me voy de viaje, nada de eso, al contrario, hay un apoyo lindo, pero yo también tengo que hacer espacio para darle a mi ahora esposo ese tiempo que necesitamos como pareja.

Año y medio para animarse a entablar una relación, ¿en todo este tiempo hubo alguien más en tu vida? No, porque venía de un momento difícil, preferí estar sola. En el video de tu boda dices: “No pierdan la fe y la esperanza”.

¿Sí tenías la esperanza de volver a tener un hombre a tu lado y casarte? Sí, porque por una racha mala que pasé no significaba que mi vida fuera todo el tiempo estar sola, y tampoco hay que provocar que tu vida sea de esa manera. En principio guardaba la esperanza de estar tranquila, contenta y feliz, de llegar a ese punto; de pronto me encuentro con Iván y me proporciona esa tranquilidad y esa estabilidad, soy la más feliz.

¿Qué quieres hacer y no hacer en este matrimonio para que no te vuelvan a lastimar? No tenemos el control sobre las demás personas, una cosa es lo que quieras y otra la que el destino te tenga marcado en el camino, pero tu esencia, tus principios, tu educación, eso no cambia. No hice nada de lo que tuviera que arrepentirme, hice todo lo posible, y de igual manera sigo haciendo todo lo que soy, lo que tengo, y si es valorado qué bueno; ya pasaron cinco años y vamos muy bien, espero que así siga.

¿Y por la Iglesia no se piensan casar? No, porque Iván ya lo hizo antes; hay anulaciones, pero soy muy católica, y es como si Iván le dijera a Dios: “la que te traje primero no es, esta es la efectiva”, y la verdad, no se me hace cómodo.

¿No te hubiera gustado una boda con muchos invitados? Cada uno ya tuvimos nuestra fiestotota en su momento con otras personas, pero más adelante haremos una gran fiesta con todos los amigos y familia para celebrar. Todos que vayan cómodos, sin el vestido largo ni el tacón.

¡Qué padre verte feliz!… Soy muy feliz, y aprovecho para agradecer a todas las personas que me han felicitado, a mis compañeros de los medios de comunicación por sus hermosas palabras, y reitero, no importa la edad para volver a ser feliz.