Mara Patricia Castañeda nos relata: "Le habría gustado que estuviera en su funeral"

Cubrir el funeral de Vicente Fernández se convirtió en la encomienda más difícil en la carrera periodística de Mara Patricia Castañeda por muchas razones; entre ellas, reencontrarse públicamente con Vicente hijo, con quien estuvo casada ocho años, y con su ex familia política, además de ser agredida por la policía. Y aún hay más: ser denostada por, presuntamente, haber gozado de favoritismo por parte de la familia del Charro de Huentitán para cumplir con su trabajo.

Un día después del deceso de su exsuegro vimos a la coordinadora de Televisa Espectáculos hacer enlaces para las estrellas casi de madrugada, luego de evidentemente pasar parte de la noche en vela, haciendo valer su profesionalismo. Pero detrás de cámaras pasaron muchas cosas, como entrevistar a Mariana González, actual pareja de Vicentillo. De esto y más nos cuenta Mara en entrevista.

Habiendo lazos sentimentales con la familia Fernández, ¿qué representó para ti la encomienda? Una experiencia que no había vivido nunca. Aunque como periodista te llegas a conectar de diferentes formas con los artistas, este caso fue diferente. A don Vicente lo conocí a finales de los 80, y desde entonces tuvimos una relación sana, bonita... Cubrir su funeral fue un mar de sentimientos y emociones, porque, además de informar, había que buscar información... Y no porque pertenecí a la familia ya tenía el camino abierto. Yo no fui a título personal, fui a trabajar.

¿Para decidir hacerlo pesó más el compromiso periodístico que el afecto a los Fernández? Sí, porque finalmente a la gente no le importó si fui o no fui, sino lo que estaba pasando. Muchos reporteros de la fuente deportiva viajaron a Guadalajara para cubrir la final del futbol entre Atlas y León, pero también fueron al rancho Los 3 Potrillos; también los que iban a las celebraciones de la Virgen de Zapopan. Había entonces una revoltura de amor por don Vicente, pero básicamente de trabajo, porque teníamos que informar lo que sucedía.

¿Qué sentimiento te envolvió al entrar de nuevo a Los 3 Potrillos? Recibí muchos golpes, algunos literales. Recibí de un policía uno entre el pecho y el estómago. Cuando Vicente hijo se asomó a la reja para informar qué se tenía programado, se arremolinaron los medios de comunicación. Yo me acerqué para estar enterada, metí el micrófono y ahí fue cuando me golpearon. Vicente se dio cuenta y gritó: “¡Ella sí pasa!”, porque vio que me estaban jaloneando; en ningún momento dijo: “Que pase Mara, que pase Televisa, que pase la desgraciada” (risas). Abrió la reja y entré con Said, el camarógrafo, porque estábamos transmitiendo en vivo. Ahí le pasé mi audífono para que hablara con Joaquín López-Dóriga, por eso me abrieron la puerta.

¿Qué se dijeron Vicente y tú? Nada, no había nada qué decirnos. Le sorprendió encontrarnos en un momento laboral para mí; así lo entendió él y así lo entendí yo. Nunca nos habían visto públicamente desde que nos divorciamos, pero ya nos habíamos reunido en la última entrevista que le hice a don Vicente. Además, nos hablamos de vez en cuando, en mi cumpleaños. Pero lo que pasó, pasó. No se puede vivir con que “tú me dijiste, yo te hice”. La vida tiene que seguir. Vicente y yo seremos amigos siempre. Si Mariana y él me necesitan, ahí estaré, porque como personas estamos para apoyarnos, y qué bueno que él también entienda que eso fue parte del pasado. Si no funcionamos como pareja, funcionamos como amigos, como personas y como sociedad. Cariño va a haber siempre.

¿Qué piensas de que Anette Cuburu haya dicho en plena transmisión de TV Azteca que habías entrado por ser la exesposa de Vicente Fernández Jr.? Desconocía lo que sucedía en otras televisoras; yo fui a trabajar, no le fui a ganar la nota ni a pelearme con nadie. Esto, más allá de guerra de televisoras, fue suerte de reportero. Insisto: cuando Vicente hijo salió a la reja para informar qué se tenía programado en el homenaje, recibí los golpes. Él se dio cuenta de eso y gritó: “¡Ella sí pasa!”, pero de ahí a que yo hiciera algo indebido en contra de algún compañero, jamás lo haría. Si Anette comentó eso, mis respetos para ella. De mí no hay ni una sola foto en redes sociales de ese momento. Si los demás subieron fotos, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Yo iba trabajando para Televisa y se abrieron las puertas para ella. Si nos dieron facilidades fue porque pedimos permiso; no a los Fernández porque estaban con su dolor, sino a las personas que nos pudieron apoyar, y se los agradezco infinito. La familia Fernández se portó a la altura con la prensa, y es una falta de respeto que digan eso.

¿Cómo te recibió el resto de la familia? Cuando vi a todos me abrazaron: Vicente, sus hijos... Gerardo, sus hijos... Alejandro, que me dice “cuñis”; Cuquita, la familia de Cuquita... Recordaron momentos que pasamos con don Vicente. Fue algo que yo no esperaba, porque, insisto, yo no iba a eso, iba a trabajar. El lunes, antes de la misa, Vicente y yo nos dimos un abrazo muy fuerte y ya.

¿Qué te dijo doña Cuquita? Ella le dijo algo muy lindo a María Antonieta Collins, de Univisión: “Mara no fue mi nuera, es mi nuera y lo va a ser siempre”. Cuando estuve con Cuquita nos teníamos de la mano y me platicó cómo se sentía: abatida. No se paró de la misma silla desde que llegó el féretro. Cuando presentaron un video de la canción Hermoso cariño, ilustrado con fotografías e imágenes donde don Vicente está bailando con ella, dándose un beso, riéndose, se me partió el alma, porque fueron compañeros durante casi 58 años. Se me hizo un nudo en la garganta...

¿Cuál fue el momento más difícil para ti? Cuando llegó el féretro a la arena; justo estaba con Cuquita en el escenario. Ese momento me movió, porque la última vez que vi a don Vicente con vida fue en la entrevista que me pidió hacerle cuando circuló la fotografía de una chica que supuestamente él había manoseado. Ver su féretro me movió, porque ya no lo volví a ver vivo. Lo último que me dijo entonces fue que me quería mucho. Y le dije: “¡Y yo a usted, don Vicente!”. Estábamos en el apogeo de la pandemia; él y Cuquita se estaban cuidando mucho.

“MARIANA ME BESÓ LA MANO” En tus intervenciones en pantalla te vimos de una sola pieza. ¿En algún momento te quebraste detrás de cámaras? Sí, una de ellas justo cuando me tocaba hacer un enlace en el programa Hoy; presentaron el video de Hermoso cariño. También cuando llegué a Los 3 Potrillos y vi a la gente cantando los éxitos de don Vicente y gritando “¡Arriba Chente!”. Ahí sí ya no pude más y me solté a llorar... Luego la gente me empezó a aplaudir diciendo: “¡Estamos contigo, Mara!”. Me echaban porras y eso me dobló. En varios momentos me ganó la nostalgia, la tristeza, sobre todo al ver lo que don Vicente sembró y cosechó.

Es admirable tu postura al entrevistar a Mariana González, la prometida de Vicente, ¿qué pasó después? Cuando cortamos la entrevista le dije: “Mariana, ahí les encargo a Cuquita”. Me tomó la mano y me respondió: “Sí, claro”. Muy humilde su comportamiento: me dio un beso en la mano. Le dije: “No hagas eso”. Me comentó: “Es que te admiro mucho”. Le respondí: “Y yo a ti, Mariana. Te abrazo con todo mi cariño”. El lunes, antes de la misa, también nos abrazamos.

¿Cuánto tiempo trabajaste sin dormir? Muchas horas... Sólo fuimos al hotel a comer, a dormir un ratito, cambiarnos y regresar al rancho. Los equipos de Noticieros Televisa y Televisa Espectáculos no durmieron de sábado a domingo, porque ya se corría el rumor de que algo en don Vicente no estaba bien. Permanecimos horas sin comer, sólo tomando agua y tratando de mantener una buena actitud. Gracias a Dios valió la pena el trabajo de todos los medios que estuvieron al pendiente de la salud de don Vicente 128 días.

¿Es la cobertura más difícil de tu carrera? Sí, pero más por la parte personal... En lo profesional, agradezco a la familia Fernández porque estuvo en contacto permanente con los medios. Además, siempre mandaron lunchs para los reporteros que permanecían afuera del hospital donde estuvo don Vicente; incluso preguntaron quiénes estarían ahí el 24 y 31 de diciembre para llevarles una cena. La familia se portó a la altura. Muchas personas me dijeron que a él le habría gustado que yo estuviera ahí, en su funeral, y estoy convencida de eso, porque mientras estuve casada con Vicente los acompañé en momentos difíciles como periodista. Éste era otro, sobre todo para Cuquita y para sus hijos, y más que yo estuviera ahí, pero espero no haberle fallado a don Vicente.

