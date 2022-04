Luz Elena González no se da por vencida y confiesa en exclusiva: "Decidí ser feliz"

FOTOS: CORTESÍA VALERIE ABE CAMIL. Además de forjar una carrera artística que este año llega a 30, Luz Elena González agradece también a la vida tener la hermosa familia que ha formado con su esposo, Bernardo Martínez, en 13 años de matrimonio y 18 de estar juntos. Sus hijos, Santiago, de 14 años, y María José, de nueve, son su motivo de vivir. Esta dicha la tapatía la vislumbró desde que era niña, cuando también soñaba con ser una gran deportista y abogada.

De esto y más platicamos con ella en entrevista, que encontrarás completa en nuestra edición impresa de esta semana. Aquí está una parte:

¿Sigues siendo feliz? Sí, pese a que he pasado por adversidades, sobre todo por la condición de mi hijo, que tiene autismo. Pasé por una etapa durísima, estuve en depresión mucho tiempo, con psiquiatras, psicólogos... Todo lo que fue necesario y que necesitaba reforzar para poder seguir adelante.

Qué importante es no darse por vencida, ¿verdad? Me asusté muchísimo; de por sí como madre una se preocupa por los hijos que están sanos, imagínense con uno con discapacidad intelectual. Fue duro, pero decidí ser feliz y estar bien, porque si él estaba bien, lo iba a estar yo también, e iba a tener mucho más claridad de llevarlo a las terapias correctas, a los médicos, saber cómo interactuar con él, cómo ayudarlo y, sobre todo, tener una vida bonita y ser felices.

Siempre has demostrado ser una madre amorosa y pendiente de ellos… Mis hijos son lo más importante en mi vida. La mayoría de las mamás vivimos preocupadas por nuestra familia, por su bienestar, por su felicidad. Cuando una ya es madre, entra una conciencia: otras personas dependen de ti, de tus cuidados.

Santi ya es un adolescente, ¿cómo te va con esa etapa? Ha sido complicado, pero lo fue más cuando era niño. Ahora tiene sus arranques hormonales, pero tengo más comunicación con él, nos entendemos mejor... Pero como es un niño especial, la situación es diferente a otros niños: tiene sus arranques, pero generalmente obedece, escucha. Majito es una niña; tiene nueve años, todavía no empieza con la rebeldía, es muy linda.

¿Quién es más paciente y consentidor con ellos: tú o tu esposo? Mi marido y yo somos igualitos; apapachamos diferente, pero al mismo nivel. En la paciencia también, aunque seamos de distintos temperamentos y caracteres.

¿Qué tanto te preocupas por su futuro? No me preocupo, más bien me ocupo; mi esposo y yo vemos qué clases les funcionan para lo que ellos deseen ser en la vida. Van a su escuela todos los días; además de sus clases, Santi toma terapias, clases de canto, piano y tenis. Majo igual, y también futbol. Nos ocupamos para que sean felices, y con base en eso vamos caminando juntos para que el día de mañana tengan herramientas para salir adelante. Yo no puedo garantizarles que voy a estar toda la vida con ellos.

¿Tu hija tiene inquietudes de ser actriz? No, me ha dicho que no le llama la atención. Juega futbol, le fascina; dice que va a llegar a la Champions y será campeona.

¿Siempre soñaste formar una familia? Sí; llegué de Guadalajara con el vestido de novia en la cajuela. Mi prioridad siempre fue casarme y tener una familia, porque fue lo que viví. Fui tan feliz en el seno familiar que deseaba formar la propia; eso siempre ha representado para mí felicidad, además, no me gusta estar sola, amo estar con mi esposo y mis hijos. Cuando conocí a Bernardo le dije que si no le gustaba mi carrera, la dejaba y me dedicaba a él, a la familia que formáramos. Me dijo: “No. Si por algo me gusta estar contigo, es porque eres exitosa y trabajadora”.

Ya son 13 años de casada, ¿cómo los describes? Como algo maravilloso. Lo formalizamos hace 13 años, pero llevamos viviendo juntos 18, y ya teníamos a Santi antes de casarnos. Son 18 años de una vida bonita, de aprendizaje y crecimiento personal. Ha sido una vida con mucho amor y alegría. Estoy muy agradecida con Dios; tengo un hombre que me entiende, que le gusta que trabaje, que me realice, que me vea guapa. Espero que estemos juntos hasta el último día de nuestras vidas.