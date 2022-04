Luis, Pascacio, Berumen... Los casos de acoso y abuso que estremecen al medio

TOÑO BERUMEN 2

La denuncia pública de Sasha no sólo tocó el corazón de Mauricio Martínez, también le dio valor para alzar la voz y exponer su caso. El actor detalló en sus redes el episodio de abuso que sufrió en 2002 a manos del productor musical Antonio Berumen. “Yo iba llegando a la Ciudad de México después de haber estudiado en Nueva York y estaba en busca de un representante para poder firmar un contrato discográfico. Sabía que él era influyente en esa época, por eso acepté ir a la cita… Me dijo: ‘estás muy tenso, ¿por qué no te das un baño?’. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello, y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la mad... y salí corriendo”. Días después, Mauricio Martínez decidió denunciar al presunto agresor ante las autoridades. “Ayer estuve en el Ministerio Público, a eso vine (a México), ya está. Ya hice mi deber como ciudadano, es mi obligación moral, no sólo por mí, sino por todas las víctimas”, dijo en el programa Hoy.