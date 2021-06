Latin Lover sobre Laura Bozzo: “Está haciendo un circo y no me voy a prestar a eso”

Texto: NAYIB CANAÁN

Los enfrentamientos en el reality Las estrellas bailan en Hoy siguen a la orden del día, y nuevamente Laura Bozzo y Latin Lover encendieron los ánimos con una discusión que se convirtió en la comidilla de la semana pasada.

Todo comenzó cuando el exluchador habló del momento en el que se retiró del ring, haciendo alusión a lo que estaba ocurriendo con la presentadora peruana, pues considera que es hora de decir adiós, ya que su rendimiento no ha sido el más óptimo y satisfactorio.

La conductora no tomó con buena actitud esta crítica y aseguró que el ganador de Bailando por un sueño le había faltado al respeto, metiéndose con las personas de la tercera edad. Minutos después de lo sucedido, el 2 de junio, Latin Lover nos platicó la desagradable experiencia que lo sacó de sus casillas.

¿Cómo calificas lo que sucedió con Laura Bozzo en el programa?

“Fue un rato muy difícil, sumamente complicado, muy estresante, sobre todo porque cuando estoy en la televisión siempre trato de dar lo mejor de mí y que el público pase un rato agradable. Ya ven la situación que estamos pasando de inseguridad, de pandemia, falta de empleo, y a veces la gente busca distraerse un poco con la televisión. Entonces, ver este tipo de cosas, la verdad sí es triste.

¿Consideras que Laura ha cometido faltas desde el primer día?

“Ha sido consecutivo, lo que les quiero decir es que antes de dar mi crítica, yo no tenía por qué hablar de mi vida personal ni profesional en cuanto a la lucha libre. Pero quise suavizar las cosas, quise ponerme como ejemplo, porque llegó un momento en la lucha libre en el que yo ya no podía dar más físicamente.

Mi mente y mi corazón querían dar más, pero mi cuerpo ya no podía por tantas lesiones, y tal vez por la edad, porque duré más de 20 años luchando. Yo lo que quise fue llevar esa anécdota a la presentación de Laura porque no vi baile, ella estaba esperando que él (Raúl Sandoval) la cargara como si fuera un bebé.

¿Lo hizo muy mal?

“Yo no vi que ella impulsara sus piernas, no vi que ayudara a su pareja, entonces le dije que Raúl sí la hizo lucir más que Carlos Bonavides porque es una persona más joven, con más fuerza y energía, pero lo que a ella no le gustó fue que le dijera que ya la liga no se puede estirar más. Pensó que me había metido con las personas mayores, de la tercera edad, y aseguró que le falté al respeto.

Lo bueno fue que mi querida Galilea, una persona totalmente neutral que conoce a Laura como me conoce a mí, le dijo que en ningún momento se le había faltado al respeto. Y ha sido esto muy seguido; la primera vez que pasó me cayó por sorpresa, y en esta ocasión sí me lo esperaba.

¿Cómo reaccionó la gente en las redes?

“Ahorita están llegándome notificaciones y comentarios, para mi fortuna, agradables. Es que ella subió una publicación en Instagram en la que me etiquetó, diciendo que nunca va a tolerar que nadie se exprese mal de las personas de la tercera edad. Ella es muy inteligente y me quiere voltear a la gente, pero para su desgracia, sus mismos seguidores le escribieron que yo jamás le falté al respeto, que ella fue quien faltó.

¿De verdad te enojaste en ese momento?

“Voy a ser muy honesto, sí me dio mucho coraje. Soy una persona transparente que cuando no estoy contento lo expreso, y cuando lo estoy, también.

¿Sientes que ya es momento de que Laura salga definitivamente de la competencia?

“Pues ella quiere seguir ahí, está haciendo un circo que a mí nunca me ha gustado, y yo no quiero ser parte de ese circo. Yo lo que he hecho lo he hecho con sacrificio, perseverancia, pero no con chismes, no con gritos, por eso no me voy a prestar a eso. Si la señora no quiere que la critique, pues evitaré hablar.

“Es que mi familia también sufre con las críticas o con lo que ella me contesta. Estamos en un país donde luchamos por la igualdad de género, pero ella, por ser mujer, cree que puede hablarme de la forma en la que me habla. Yo soy un caballero y jamás le voy a faltar al respeto ni a ella ni a ninguna otra mujer.

En general, del 1 al 10, ¿cuánto crees que ella baila?

“Ahorita no está bailando, tal vez en otros tiempos, en otra época, a lo mejor sí le ayudaba su juventud. El nivel de la competencia es otro, y ella no tiene el mismo nivel. Sólo dice que el público la apoya, y está bien, pero quien va a ganar será quien mejor lo haga en la pista, porque es un concurso de baile y no de popularidad.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS Y TODAS TUS REVISTAS FAVORITAS!