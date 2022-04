Javier Carranza 'El Costeño': "Creí que estar drogado era requisito para ser comediante"

No obstante ser uno de los diez comediantes que más trabajan en México, Javier Carranza “El Costeño” asegura no llegar aún al punto donde se sueña, se visualiza. “Aún no tengo mi propio programa de televisión, por ejemplo. Tuve uno: La Isla del Costeño, que duró muy poco, unos seis meses. Agradezco a Memo del Bosque que me haya dado la oportunidad, pero fue muy cansado; no sentí apoyo, porque me dijeron: “Ahí están las cámaras, el foro...”, ¡y yo tenía que hacer todo! Desde escribir los guiones hasta buscar a mis invitados; no tenía staff, sólo las cámaras… ¡Era muy desgastante”.

A 33 años de haber comenzado su carrera, sin embargo, sus logros no son pocos, y sí muy plausibles. En sus inicios presentaba sus shows en bares, camiones,” Y me decía: ‘Un día voy a estar en las carteleras de los hoteles de lujo en Acapulco, como Polo-Polo, Anabel Ferreira, Luis de Alba, Óskar El Espectáculo, y todos los comediantes que estaban de moda en los 80, 90’”, dice. Hoy, hace presentaciones en España, todo Estados Unidos y México, incluyendo algunos países de América Latina.

“ME SUBÍA INTOXICADO AL ESCENARIO”

¿Cómo diste el salto a la TV, a ser reconocido? Fue un proceso largo: conocía a Jorge Melchor, uno de los empresarios que movían todos los espectáculos en los hoteles de gran turismo en Acapulco; él me dijo: “Eres muy bueno, pero si la gente puede verte por tomarse una cerveza, nadie va a pagar por contratarte. Enciérrate ocho meses, hasta que alguien te contrate. Si no tienes para comer, vemos cómo te ayudo”. Y así, me encerré ocho meses sin presentarme en un bar, y hubo días que no tenía para tragar... Así cayó el primer marchante. “Ya preguntaron por El Costeño, y ya pagaron los primeros cinco mil pesos. Ahora se friegan porque, pagando uno, pagan todos”. La vida de El Costeño no ha sido fácil, ni tantito. Cuando llegó a la CDMX a probar suerte, se quedaba en una casa cerca del Colegio Militar para irse caminando al Teatro Blanquita, meca de la comedia en México. “Me alcanzaba para comer una torta y ver pasar a las figuras que se presentaban ahí. Un día, el señor Luis de Alba me ayudó a entrar; le pregunté por qué me ayudaba y me dijo: “Siempre te va a ayudar quien menos te imaginas y cuando menos te lo esperas”. Así, puedo mencionar a Miguel Galván, a Carlos Eduardo Rico, que me ayudaron en mis primeros años, y ahora yo ayudo a quienes vienen empujando por abrirse un camino.

¿Te has subido al escenario con el corazón roto? ¡Uy, muchas veces roto, borracho, drogado...! Pero ya trato de subirme muy ecuánime. De casi 20 años para acá, me subo al escenario más vivo que nunca. Tuve una época, como dos años, donde me subía anestesiado, intoxicado. Tendría 26 años, ya estaba casado, cuando viví ese infierno de las drogas… Creí que era requisito para pertenecer al grupo de comediantes; no diré nombres, pero era muy común, y caí feo. Hubo ocasiones en que le pedía a un policía que me consiguiera, quesque porque vendrían otros comediantes, y me daba 20 bolsitas que yo me metía solito en mi cuarto, con alcohol, encerrado… de buró, porque ni siquiera era para estar en la fiesta.

Este y otros pasajes hicieron que Javier Carranza tomara terapia, y fue tal el impacto positivo que tuvo en su vida, que desde hace tres años estudia terapia sicológica en la rama Gestalt (en la que se fortalece la autoestima), y ya incluso tiene pacientes a los que ayuda a salir de sus problemas emocionales.

¿Qué tal la comedia en tiempos de la llamada generación mazapán? Complicado, ¿no? Ahora todo molesta, todo ofende.

Para la comedia no hay temas prohibidos porque, además, toda proviene de la tragedia… Pero hay reglas. Nos reímos de la estupidez humana, de los defectos físicos, psicológicos, todo lo que socialmente y personalmente nos causa un contraste, algo que no macha. La base de la comedia está fundamentada en una cosa llamada “romper la secuencia lógica de la vida y del pensamiento, descontextualizar cosas, el prejuicio, el juicio”. Hoy no sé de dónde ha salido tanto traumado, porque ahora todo les parece sexista, racista, clasista, feminista... En ese sentido, los comediantes estamos atravesando por un proceso de cambio, de adaptación.

¿Te ha pasado factura el éxito? He sido muy castigado por mi propio pueblo; Acapulco es de los lugares donde menos me presento. La iniciativa privada, los gobiernos municipales incluso estatales: “¿Cuánto cobra El Costeño? ¡No inventes! ¡Cómo crees! Pues, ¿qué hace este cuate”, y no me contratan. Y el mismo pueblo, me dice: “Ni es cierto, así ni hablamos aquí”… He tenido que ir estilizando al personaje, porque así lo ha ido requiriendo su metamorfosis.

¿Te casas de nuevo? Tengo planes de boda con Alejandra. Ya habíamos sido novios hace cinco años, pero yo traía un desastre en mi vida: mis hijos vivían conmigo y yo traía un despelote… Ahora tengo resueltas muchas cosas: mis hijos ya están más grandes, y Alex y yo nos reencontramos. Y sí, hay planes de boda.